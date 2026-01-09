Aznar entrará como nuevo diputado del PPCV

Nada se adapta mejor a la expresión de las gallinas que entran por las que salen que diría el humorista José Mota que el baile de escaños en un parlamento. Ocurrirá en el Congreso de los Diputados en la bancada del PP donde el nombramiento de Carlos Gil como nuevo secretario autonómico de Política Institucional, dentro de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, le obligará a dejar su acta y abrirá un hueco libre que ocupará el siguiente en la lista: Evarist Aznar.

Aznar, exalcalde por el PPCV de la Llosa de Ranes (estuvo durante 20 años), será el nuevo diputado en el Congreso por la provincia de Valencia tras ocupar el octavo puesto en la lista en las elecciones del 23 de julio de 2023. Antes de Gil, ya había dejado su acta tras ser elegido el hoy eurodiputado Esteban González Pons, que encabezó la candidatura por Valencia.