Barrachina pasa de hablar de Feijóo a cargar contra la "purga" de Morant "ordenada por Sánchez"

La pregunta ha comenzado por la declaración de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza de Catarroja en la causa de la dana y la respuesta ha terminado criticando la "purga" de Diana Morant en el PSPV. Los asuntos internos de los partidos no suelen ser temas sobre los que les guste a los miembros de un gobierno referirse, salvo que estas cuestiones puedan sirvan para meter un dedo en el ojo al rival y el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, no ha querido desaprovechar las últimas novedades orgánicas de los socialistas valencianos.

Si Barrachina ha sido elegido portavoz del Consell es por algo y este viernes ha echado mano de esa capacidad de hacer malabarismos verbales, estirando, torciendo y retorciendo argumentos, para empezar hablando de la declaración de Feijóo en la causa de la dana y acabar haciéndolo de la situación interna del PSPV. ¿Cómo? Aferrándose al hilo filo de la mensajería móvil para ligar dos asuntos inconexos como los 'whatsapps' entre Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo el día de la dana con los que le envió Pedro Sánchez a José Luis Ábalos en enero de 2024 para despejar el camino al liderazgo del PSPV a Morant.

Feijóo atiende a los periodistas antes de declarar ante la jueza de la dana desde el Congreso de los Diputados. / Jose Luis Roca

Así, primero se ha escudado en que el Consell no comenta "cada auto ni cada paso judicial" para no entrar en la intervención de Feijóo ante la jueza tras lo que ha destacado que el líder del PP "ha estado comprometido antes de la dana, durante la dana y después de la dana" citando la comunicación con el expresident Mazón. Acto seguido, ha indicado que si hay unos mensajes que le resultan "escandalosos" son los whatsapps conocidos "entre el preso Ábalos con Sánchez" aireados el miércoles por VozPopuli del 26 de enero de 2024.

En estos, Sánchez le afeaba al exministro, entonces aún diputado socialista porque faltaban unos días para que estallara primero el caso Koldo, que apoyara a Alejandro Soler en la carrera para dirigir el PSPV y le pedía ayuda para lograr una unidad en torno a Morant. Aquello fue apenas unos días antes de que Soler, Morant y Carlos Fernández Bielsa, los tres precandidatos a dirigir el partido, alcanzaran un acuerdo en Ferraz para que la ministra de Ciencia fuera la nueva secretaria general sin primarias.

Una "obviedad"

Según ha indicado Barrachina, de estos mensajes "se deriva una obviedad: Morant es cautiva del apoyo del preso Ábalos para que otro preso, Santos Cerdán, en su despacho con su dedo,la designara secretaria general del PSPV". Por ello, ha asegurado que la líder del PSPV "en vez de ser representante de los socialistas valencianos es sirviente de los intereses de Pedro Sánchez" hasta el punto de atribuirle al jefe del Gobierno la orden de los cambios en los grupos parlamentarios, con la salida de la dirección en el Congreso y las Corts de Alejandro Soler y Toni Gaspar.

Diana Morant preside la reunión de la ejecutiva del PSPV en Paiporta, este jueves. / Levante-EMV

Estos cambios aprobados el jueves en la ejecutiva socialista, por el que Soler deja de ser el coordinador del PSPV en la Cámara Baja para que lo sea Carmen Martínez y Gaspar ya no es síndic adjunto sino que es Maite García en su lugar, los ha calificado Barrachina de "purga en Alicante y Valencia" que debe ser de "bochorno general". Es más ha indicado que esta ha sido "ordenada por Sánchez" porque ambos "dudan de la continuidad de Pedro Sánchez", una especulación que el propio presidente del Gobierno indicó en sus mensajes con Ábalos sobre Soler.