Bernabé sobre la nueva financiación: "Se podrán construir 200 centros de salud y 18.000 viviendas"

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha valorado este viernes la reforma del modelo de financiación autonómica que ha presentado la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, detallando lo que puede suponer en mejora de los servicios públicos de la Comunitat la inyección de 3.670 millones. Un incremento del 18% sobre el modelo vigente, que equivale al coste total de todo el personal de primaria y de secundaria de la educación pública en nuestra comunidad. Un aumento de los recursos que también equivale al coste del personal de atención primaria y hospitalaria de los centros sanitarios valencianos. "Con este incremento podríamos multiplicar por 12 el presupuesto de vivienda de la Generalitat Valenciana y construir 18.000 viviendas públicas al año"

Unos recursos con los que se podrían construir 200 centros de salud y decenas de hospitales. "Solo con el 0,16% de este incremento en tres meses eliminaríamos la lista de espera para las mamografías de las 90.000 mujeres que están esperando, comprando cuatro equipos de mamografía con el personal adecuado y en tres meses podríamos con el 0,16% de este incremento", ha continuado la delegada.

El efecto de la mejor financiación se traduciría en un aumento de las plantillas docentes. Según Bernabé se podría duplicar el número de profesores, construir 300 institutos y 450 centros de atención primaria. Además, se podría multiplicar por siete el presupuesto de atención a la dependencia. "Estas son las realidades y los compromisos a los que podría alcanzar un Gobierno responsable y sensible con la ciudadanía y con alcanzar los máximos niveles de igualdad y de protección social. Hoy los valencianos y las valencianas tenemos una gran noticia", ha asegurado Bernabé.

Mensaje a Llorca

Bernabé ha hecho una defensa cerrada del nuevo modelo de financiación para la Comunitat Valenciana, la tercera que más recursos recibirá si finalmente se aprueba, por detrás de Andalucía Cataluña. Una inyección económica que "puede garantizar que va a ser uno de los territorios más prósperos y más dinámicos de nuestro país" y ha lanzado un mensaje al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca: "Solo tiene un trabajo que hacer, que es llamar al resto de diputados del Partido Popular en las Cortes Generales y decirles que voten sí a la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas"

La delegada no ha escatimado en elogios a la nueva financiación, que llega más de una década después de que la actual, aprobada en 2017 con vigencia para cinco años, quedase caducada. "Es la mejor propuesta que jamás podríamos haber imaginado que nos iban a plantear desde un Gobierno". "Por primera vez la comunidad valenciana recibe la mejor propuesta jamás imaginada". "Pérez Llorca solo tiene la faena de aquí al miércoles de convencerle a sus compañeros de partido, al resto de presidentes del Partido Popular que digan sí, porque la comunidad valenciana no se va a encontrar una propuesta como esta". "Decir que no a esta propuesta, solamente generará decepción, frustración y desde luego no le dará a esta comunidad la capacidad de avance que tiene con esta propuesta que hoy el Gobierno ha dejado encima de la mesa"