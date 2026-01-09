Compromís considera entre "positiva" e insuficiente la propuesta de Hacienda

Compromís se mueve ante el nuevo modelo de financiación propuesto por el Ministerio de Hacienda en la escala de grises que va entre que es una noticia positiva, pero que no es suficiente. Es el resumen de las dos reacciones enviadas por la formación por parte de la diputada en el Congreso, Àgueda Micó, de Més, y la síndica adjunta en las Corts, Aitana Mas, de Iniciativa. Ambas dirigentes, no obstante, han añadido a su lista de exigencias la condonación de la deuda.

Micó ha asegurado en un corte de voz enviado por la coalición que aprecia aspectos positivos en el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, pero, a la espera de analizar la "letra pequeña", ha avanzado que "no es suficiente" y exige ajustes concretos para poner fin a la "infrafinanciación" de la Comunidad Valenciana y a la deuda que ésta le genera. El respaldo de la diputada valencianista, hoy en el Grupo Mixto, puede ser determinante en un momento de equilibrios complicados para la mayoría gubernamental en el Congreso que ha de votar la medida.

"El nuevo modelo acorta la distancia entre los mejor y peor financiados, pero no hay que acortarla, hay que eliminarla", ha subrayado la diputada adscrita al Grupo Mixto del Congreso en unas declaraciones difundidas por su formación. Micó ha admitido que es "positivo" que se busque aumentar la capacidad tributaria de las autonomías e inyectar al sistema por un lado 16.000 millones adicionales --provenientes del incremento de la recaudación del IRPF y el IVA-- y, por otro, 19.000 millones más de la llamada nivelación vertical, que aporta la Administración General del Estado.

"Esto provoca que haya más capacidad económica para todos los territorios, pero esto, de entrada, no es suficiente", ha incidido Micó, quien quiere escudriñar "la letra pequeña". En concreto, Compromís va a analizar "cómo se aplica el concepto de población ajustada" que, según ha denunciado, hasta ahora ha generado una "discriminación muy grande" para su comunidad.

"No puede decir que todo está mal"

Minutos después la posición de la coalición llegaba a través de la síndica adjunta de Compromís en las Corts, Aitana Mas, quien ha incidido en que valora "positivamente" la propuesta de reforma del sistema de financiación que ha planteado este viernes Montero, y ha pedido que ahora se resuelva la condonación de la deuda valenciana. Según Mas, "esos 3.669 millones de euros más que vamos a recibir los valencianos ara poder financiar mejor nuestros servicios públicos básicos y esenciales, como son la educación, la sanidad, los servicios sociales, son imprescindibles para poder estar en esa media española que reciben las diferentes comunidades autónomas".

Aitana Mas en una rueda de prensa en Alicante junto a Joan Baldoví. / Jose Navarro

La portavoz ha explicado que han sido días de muchas conversaciones con el Gobierno de España, y "lo que hemos conocido hoy es una propuesta positiva, lo que no quiere decir que no tengamos todavía temas por resolver, como es la condonación de la deuda valenciana, pero por primera vez, desde el 2014, tenemos una propuesta de reforma del sistema de financiación". "Es un punto de partida esencial para poder tener liquidez en nuestras cuentas, en las cuentas de la Generalitat Valenciana y, desde Compromís pensamos que, a pesar de que podamos hacer algunas enmiendas para poder mejorar todavía más el posicionamiento de la Comunitat Valenciana, partimos de un muy buen punto", ha agregado.

Para la representante de Compromís, "lo que hace falta ahora también es recordarle al Partido Popular y al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que no se puede salir a decir que todo está mal, que las cifras son malas cuando no se conocían las cifras". "Ayer teníamos declaraciones del conseller de Hacienda diciendo que la propuesta no le gustaba y todavía no se conocían las cifras de esa propuesta", ha criticado. Según la portavoz, Pérez Llorca y su conseller José Antonio Rovira "se pasan de frenada y lo que hace falta es que podamos valorar en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta que mejora, sustancialmente, el sistema de financiación valenciana".