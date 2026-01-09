El Consell afea la falta de un fondo de nivelación sin rechazar de plano el nuevo modelo de financiación del Gobierno

Señalar los olvidos, cargar contra las formas y evitar una valoración más profunda asegurando que todavía están "analizando el fondo de la propuesta". Es la primera reacción del Consell tras la exposición del nuevo modelo de financiación autonómico presentado este viernes por la mañana por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Madrid y que supondría cambiar un sistema que está caducado desde 2014, una década.

Pese a que la reforma de este pueda suponer acabar con un modelo que ha perjudicado claramente a la Comunitat Valenciana en el reparto de fondos y que los primeros cálculos que ha facilitado el ministerio sean que las arcas valencianas recibirán 3.669 millones más en 2027 en caso de salir adelante, el Ejecutivo autonómico ha mostrado su desconfianza y ha evitado valorar la propuesta. Es más, todo lo que ha expuesto el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, han sido puntos negativos del plan expuesto por Montero.

En este sentido, Barrachina ha justificado no pronunciarse sobre el "fondo de la propuesta" porque todavía se encuentran analizándola. Sin embargo, sí que ha afeado a tres olvidos tras un primer vistazo: que no queda reflejada la compensación por el pago de la dependencia de la que el Estado debe asumir el 50 %; no está la compensación del gasto sanitario por desplazados, que en el caso valenciano asciende a una estimación de mil millones, y que no hay un fondo de nivelación que equipare a la Comunitat Valenciana hasta la media hasta que entre en vigor.

"Le volvemos a reclamar lo que le solicitó el president Juanfran Pérez Llorca a Pedro Sánchez en la Moncloa: la aprobación inmediata de un fondo de nivelación para estar al nivel de los demás en 2026", ha explicado Barrachina. Esta es una reclamación que viene señalando el Gobierno valenciano en los dos últimos años y que la presentación del modelo no ha impedido que permanezca. La diferencia es que en este caso ese fondo de nivelación duraría un año en caso de que se aprobara el nuevo sistema, algo que es harina de otro costal.

Para ello deberá recibir el visto bueno del Congreso donde las mayorías no son claras y hasta podría tener un papel determinante el PP, partido que conforma el Gobierno valenciano. De momento este se pone de perfil y evita pronunciarse. "Cuando analicemos los pormenores tendremos una opinión más fundamentada", ha explicado Barrachina quien, no obstante, sí que se ha explayado respecto a sus críticas en las "formas" para presentar este modelo que, ha dicho, "no han podido ser más impresentables".

Pacto "unilateral"

En este sentido, el también conseller de Agricultura ha criticado que la confección del nuevo modelo haya llegado tras alcanzar un pacto "sobre la financiación de todos" de manera "unilateral" por parte del Gobierno central "con un separatista condenado por malversación", en referencia a Oriol Junqueras quien el día anterior anunció el acuerdo de su formación, Esquerra Republicana, con el Ejecutivo central para que se impulsara este nuevo modelo.

También ha lamentado que esta propuesta de un nuevo sistema de financiación llega "siete años tarde" respecto a lo que, ha recordado, en un principio se comprometió Sánchez. "Había prevista una Conferencia de Política Fiscal y Financiera convocada para el verano de 2018", ha indicado. Incluso ha rememorado que Compromís llegó a pactar con el Gobierno en enero de 2020 que se llevaría a cabo esta reforma en ocho meses, algo que no ocurrió. "Por tanto -ha sentenciado Barrachina como resumen de su valoración- lo que lamentamos es la enorme demora y que responda a un pacto unilateral con ERC".