La consellera Ortí supervisa la reparación de la caldera en un IES de Alfafar tras las denuncias por aulas a 8 grados

La presión de las familias y la ola de frío han obligado a la administración a reaccionar. La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha visitado este viernes por la mañana el IES 25 de abril de Alfafar para supervisar "in situ" los trabajos de reparación del sistema de calefacción, una infraestructura seriamente dañada tras la riada de finales de 2024.

Acompañada por el alcalde de la localidad, Juan Ramón Adsuara, la consellera ha comprobado el despliegue de dos empresas de mantenimiento que trabajan desde primera hora para devolver el confort térmico al centro. Durante la visita, Ortí ha asegurado que las direcciones territoriales permanecen en "alerta" para actuar de inmediato ante incidencias similares en otros institutos valencianos.

Frío en las aulas. / Levante-EMV

Un invierno "dramático" en las aulas

Esta visita se produce apenas 24 horas después de que salieran a la luz imágenes de escolares dando clase envueltos en mantas y con temperaturas que apenas superaban los 8 o 9 grados en el interior de los edificios. La situación es especialmente crítica en la comarca de l’Horta Sud, donde la falta de adecuación térmica se ha sumado a las heridas aún abiertas de la dana.

Hasta la intervención de hoy, el IES 25 de abril ha vivido jornadas de precariedad: el uso de calefactores portátiles llegó a provocar hasta seis cortes de luz en una sola mañana al no soportar la instalación eléctrica tal carga. Ortí también ha tenido tiempo de hablar con alumnos y alumnas y de agradecer al claustro de profesores el esfuerzo realizado en este centro educativo afectado por la dana.

El mapa del frío

A pesar de las medidas tomadas por la Conselleria en Alfafar, el frío en las aulas persiste en varios centros educativos de la provincia de Valencia (aunque Conselleria asegura que son casos aislados). En el IES Juan de Garay, los alumnos protestaron por asistir a clase con guantes y mantas debido a un problema burocrático con la calefacción. Los estudiantes de los barracones del IES Berenguer Dalmau en Catarroja pasaron de sufrir 35 grados en septiembre a apenas 9 en enero. En el CEIP Vila Romana de la misma localidad, la falta de sustitución de los equipos de tratamiento de aire dañados por la riada mantuvo las aulas a 13 grados. Finalmente, en el Colegio Carrasquer de Sueca, las temperaturas de 14 grados obligaron a los niños a usar mantas durante las lecciones.

"Vergonzante" e "insufrible"

Desde la FAMPA-València, su presidente Rubén Pacheco calificó la situación de "vergonzante". La federación advirtió del "riesgo evidente para la salud" que supone la escasa movilidad del alumnado en ambientes tan gélidos durante horas.

Por su parte, la oposición municipal en València, a través de la concejala Maite Ibáñez, ha tildado de "inaceptable" que los gobiernos del PP y Vox miren hacia otro lado mientras estudiantes y docentes sufren temperaturas extremas. Conselleria trabaja para reparar las calderas con urgencia, ya que las previsiones meteorológicas no apuntan a que este temporal de frío vaya a remitir.