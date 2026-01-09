El tráfico
Cuatro carreteras en Valencia con retenciones: consulta el estado del tráfico
La V-30 es la vía más afectada por los atascos en esta mañana de viernes
Viernes 9 de enero. Primera hora de la mañana y algo inusual: las carreteras del área metropolitana de València, las que enlazan con los principales accesos y salidas de la capital del Túria, apenas registran retenciones, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Se trata de algo poco habitual, puesto que en plena hora punta (en torno a las 8.30 horas), de camino al puesto de trabajo o el centro educativo, la circulación en esas vías suele ser mucho más densa. Sin embargo, hoy tan sólo se registran cuatro puntos con retenciones y estas no son de especial consideración: la carretera más afectada es, una vez más, la V-30 en ambos sentidos.
Dónde están hoy retenciones en Valencia
Las carreteras de Valencia donde a las 8.30 horas de hoy viernes, 9 de enero, se registran atascos o circulación irregular son:
- V-30: 2,5 kilómetros entre València y Mislata, en dirección a la A-7
- V-30: 1 kilómetro en Paterna en sentido hacia el puerto
- CV-30: 1,5 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet, hacia la V-30
- CV-31: 1 kilómetro a la altura de Terramelar, en sentido hacia el puerto
