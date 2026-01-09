Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El exjefe de gabinete de Mazón devuelve uno de los móviles oficiales con todos los datos borrados

La dirección general de Tecnologías de la Información remite un informe a la causa de la dana

José Manuel Cuenca, exjfe de gabinete de Mazón y asesor del expresidente, el segundo día que fue a declarar.

José Manuel Cuenca, exjfe de gabinete de Mazón y asesor del expresidente, el segundo día que fue a declarar. / Francisco Calabuig

Laura Ballester

Catarroja

El exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, devolvió uno de los cuatro móviles oficiales de los que disponía el pasado 7 de enero con todos los datos borrados, según un informe de la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic) aportado a la causa de la dana.

"Este móvil ha sido reseteado antes de su entrega a la dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados. Tiene ahora la configuración de inicio del fabricante.", señala el informe oficial de la Dgtic, que acaba de ser notificado a las partes.

