Tribunales
El exjefe de gabinete de Mazón devuelve uno de los móviles oficiales con todos los datos borrados
La dirección general de Tecnologías de la Información remite un informe a la causa de la dana
Catarroja
El exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, devolvió uno de los cuatro móviles oficiales de los que disponía el pasado 7 de enero con todos los datos borrados, según un informe de la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic) aportado a la causa de la dana.
"Este móvil ha sido reseteado antes de su entrega a la dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados. Tiene ahora la configuración de inicio del fabricante.", señala el informe oficial de la Dgtic, que acaba de ser notificado a las partes.
