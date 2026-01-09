El frío y el viento dejan paso al sol este fin de semana en la Comunitat Valenciana

Suben las temperaturas este fin de semana en Valencia. Tras unos días gélidos con mínimas que rozaban los cero grados en la capital, los termómetros comienzan a subir con el fin de la ola de frío polar que azotó la provincia. Para este fin de semana València espera unas máximas de 16 grados con sol. En cuanto a las mínimas, bajarán hasta los ocho grados el sábado y los cinco el domingo.

En zonas del interior valenciano las heladas también dejarán paso al sol, que elevará las temperaturas hasta los 12 grados del domingo en Requena o los 15 previstos en Ontinyent. Respecto a las mínimas, subirán de los cero grados levemente en Requena (mínimas de 1 y 2 grados el fin de semana), y hasta los 4 grados en la capital de la Vall d'Albaida.

La ciudad de Alicante también verá sus termómetros en ascenso hasta los 16 grados este fin de semana, con 8 de mínima el sábado y 7 el domingo, pero con sol y cielos despejados.

En Castelló de la Plana se esperan máximas de 16 grados para el sábado y de 14 para el domingo y mínimas de 8 y 5 grados respectivamente.

Fin de la alerta en Alicante y Valencia

La alerta amarilla por viento decae en casi toda la Comunitat Valenciana para este fin de semana, pero se mantiene para el interior norte de Castellón, donde el aviso continúa vigente para este sábado por viento del oeste con rachas máximas de 80 kilómetros por hora. El aviso, según la previsión de Aemet, finaliza el domingo a las 7:00 horas.

Rachas de 100km por hora

La borrasca Goretti, que obligó a activar la alerta amarilla por vientos, ha dejado rachas que han superado los 100 kilómetros por hora en varios puntos de la Comunitat Valenciana. En las últimas cuatro horas se han registrado rachas de viento de 138 km/h en Alcoi, 130 km/h Xixona, 123 km/h Buñol, 122 km/h Aigües o 113 km/h Ayora, en las provincias de Alicante y Valencia.

Según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) publicados por Emergencias de la Generalitat, los registros han superado también los cien kilómetros en Xert y la Font de la Figuera, con 106 km/h en ambos casos, y han sido de 100 kilómetros en Xodos.

Son significativas además las rachas registradas en Olocau del Rey (9 km/h), Villena y Confrides (97), Relleu, Vilafranca y San Benito (Ayora) (92), y Benimassot (89).

A las 16:30 horas de este viernes, el Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por finalizada la alerta amarilla por vientos en el interior de Valencia y Alicante, pero se mantiene por vientos en el interior norte de Castellón.

Incidencias por viento

Los bomberos del Consorcio de Valencia han realizado seis servicios relacionados con el temporal de viento. Por su parte, en Alicante han tenido que actuar por una caída de dos árboles en La Nucía. En la provincia de Castellón, los bomberos no han reportado ningún incidente por el momento.