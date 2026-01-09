El frío no perdona: claves para proteger tus plantas

Las heladas y las bajas temperaturas propias del invierno pueden afectar seriamente a la salud de las plantas ornamentales y cultivos. Cada año, la llegada del frío intenso pone a prueba jardines, balcones y huertos urbanos, provocando daños que, en muchos casos, pueden evitarse con medidas sencillas y al alcance de cualquiera.

Aunque el invierno suele asociarse con un parón en el crecimiento vegetal, no tiene por qué significar el fin de los espacios verdes. Una buena prevención es clave para minimizar los efectos del frío.

Proteger las plantas y mantener un riego adecuado, ayuda a reducir el impacto de las heladas. Cubrirlas con una sábana, una manta térmica o plástico agrícola crea una barrera aislante que conserva el calor acumulado durante el día.

Otra recomendación eficaz es agrupar las macetas para disminuir la exposición al frío y al viento. Si se dispone de espacio, trasladarlas al interior de la vivienda o a zonas resguardadas, como garajes o galerías, puede marcar la diferencia.

También es posible improvisara pequeños invernaderos caseros utilizando estructuras sencillas y plástico transparente, una solución económica que permite proteger e incluso seguir cultivando ciertas especies fuera de temporada.

En cuanto a la poda, conviene ser prudente. No se recomienda podar hasta que haya pasado el riesgo de heladas, ya que las partes secas actúan como protección natural frente al frío.

Adelantar esta tarea puede dañar los nuevos brotes, especialmente sensibles a las bajas temperaturas. La poda debe reservarse para finales del invierno o comienzos de la primavera.

El comportamiento de las plantas frente al frío varía según su tipo. Las plantas anuales, que contemplan su ciclo en una sola estación, no suelen sobrevivir a las heladas y deberán retirarse.

En cambio, las herbáceas perennes pueden rebrotar en primavera, aunque durante el invierno presenten un aspecto marchito. Las plantas leñosas dependerán de su rusticidad: las especies tropicales y subtropicales son las más vulnerables y requieren especial atención.

Con pequeños gestos, el frío deja de ser un enemigo inevitable para el jardín