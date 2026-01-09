Mompó exhibe músculo político en una cena con 1.300 militantes

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, arranca el año con la convocatoria de la Junta Directiva en Alzira, un cónclave orgánico seguido de una cena con la militancia que se ha celebrado este viernes en La Cotonera, conocido salón de eventos de la capital de la Ribera Alta. Un ágape ya tradicional al que han confirmado su asistencia más de 1.300 personas. Una cifra récord en un año no precisamente bueno para el PP, marcado por la investigación de la gestión de la tragedia de la dana y la dimisión de Carlos Mazón, que en el entorno de Mompó ponen en valor. "El PP de la provincia de Valencia está fuerte, está unido y preparado para ganar 2027", ha destacado el dirigente provincial en su discurso.

Mompó ha exhibido este viernes capacidad de convocatoria y músculo político tras las turbulencias que provocó la dimisión y relevo de Mazón al frente de la Generalitat. Entre los asisitentes, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo.

El presidente de la Diputación y alcalde de Gavarda llamó personalmente a Mª José Catalá, con quien es sabido las relaciones no son del todo fluidas, para invitarla a la cena. Ella respondió que intentaría hacer hueco en su agenden aunque a última hora ha excusado su asistencia por "motivos personales". No ha podido repetirse por tanto la foto de Llorca, Catalá y Mompó juntos como ocurrió en la cena organizada hace un mes por la alcaldesa en el Cap i casal, a la que asistió el número dos de Núñez Feijóo, Miguel Tellado, y con la que se dio por cerrada, al menos cara a la galería, la crisis del cónclave de Benidorm orquestado por el PPCV para aupar a Mompó a la presidencia de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón. Una maniobra para "desactivar" a Catalá que provocó el enfado de la dirección nacional y de la propia lideresa y candidata preferida de Génova, que finalmente ungió a Llorca tras insistir Catalá en que su lugar ahora está en València.

El objetivo de la reunión de la Junta Directiva Provincial de este viernes ha sido hacer balance del trabajo desarrollado durante 2025 y definir las líneas de la acción de partido en este 2026 que acaba de arrancar, año decisivo ante la próxima cita electoral. "Es el pistoletazo de salido cara a 2027", señalan en el entorno de Mompó. A la reunión asistirán, además de Llorca otros representantes autonómicos, provinciales y municipales del partido. Estaba prevista la asistencia de Miguel Tellado y se había invitado también a Núñez Feijóo que no han asistido ya que este fin de semana se celebra en A Coruña la XXVIII Interparlamentaria, un encuentro en el que se tratarán cuestiones como la vivienda, el empleo, la seguridad o la regeneración democrática y al que asistirán diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular. Mompó ha excusado la presencia de ambos.

De Alzira a Galicia

No está previsto que la cena en Alzira se alargue demasiado, al menos para algunos. Tanto Llorca como Momó y la vicepresidente de la Diputación Reme Mazzolari tiene previsto desplazarse este sábado a Galicia para asitir a la interparlamentaria en la que solo habrá un ponente valenciano, el síndic del PP en las Corts, Nando Pastor, que participará en la sesión sobre “acceso a la vivienda” para defender el Plan Vive de la Generalitat, que prevé incrementar el parque público de vivienda con la construcción de 3.000 pisos de los que 929 estarían ya en construcción.