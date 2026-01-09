Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio

Los equipos de rescate de Indonesia dieron este viernes por finalizado el operativo para encontrar al niño valenciano de 10 años aún desaparecido tras dos semanas de búsqueda, después de que naufragara el 26 de diciembre un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo con una familia valenciana, con tres fallecidos y dos supervivientes.

El fin de la misión ha sido anunciadoi por oficiales de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) de Indonesia, que ha coordinado el despliegue, durante una comparecencia en la ciudad de Labuan Bajo, desde donde se ha llevado a cabo gran parte del operativo.

Al acto, celebrado en el muelle, acudieron decenas de efectivos, incluidos miembros de Basarnas, Policía, Marina, Guardacostas, Ejército, personal del puerto y grupos de buzos voluntarios.

Las autoridades expresaron sus condolencias a la familia y pidieron una oración por las víctimas.

"Los siento. No hemos podido encontrarlo", ha dicho Stephanus Risdiyanto, director de la Marina de Labuan Bajo, quien ha remarcado que, con quince jornadas de búsqueda, el operativo ha sido "uno de los más largos" que ha visto.

Por su parte, la familia, a través de un representante local, agradeció los esfuerzos de los rescatistas, mientras, a la conclusión del acto, el padre del menor desaparecido saludó uno a uno a todo el personal implicado en el despliegue.

Último día de búsqueda sin éxito

Los barcos de la misión zarparon al amanecer y regresaron alrededor del mediodía de este viernes al puerto sin encontrar al niño que queda desaparecido.

"Hemos buscado en todas las áreas, tanto en el agua como en las costas, donde creemos que podría estar el cuerpo, pero, desafortunadamente, no hemos encontrado rastro", dijo Budi Widjaja, quien asiste a la familia del desaparecido.

El menor sin localizar viajaba en el barco junto a una familia de seis miembros, de los que tres han fallecido y dos, una mujer y una niña, sobrevivieron.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de éste, de 9 años; y una niña de 12 años, hija de la esposa de Martín, Andrea, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas, de 7 años.

El niño que permanece desaparecido, de 10 años, es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y ella habían contraído matrimonio recientemente.

Los equipos de búsqueda indicaron que harán seguimiento por si hay nuevas pistas o embarcaciones que navegan por la zona encuentran al menor.

Qué ocurrió

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo. Cuatro tripulantes y un guía también fueron rescatados.

Así era el barco en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo / Levante-EMV

La última jornada del operativo llega después de que el jueves la Policía anunciara que investiga por un posible delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta 5 años de cárcel, al capitán y al jefe de máquinas de la embarcación siniestrada.

"Los investigadores evalúan si hubo un elemento de negligencia en la operación del buque que provocó el accidente marítimo con víctimas mortales", declaró en un comunicado el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental -donde se encuentra Komodo-, Henry Novika Chandra