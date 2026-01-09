De jefa de comunicación de Alberto Fabra al Palacio de Congresos

Nueva ocupación para Paula Meseguer, quien ocupó la secretaría de Comunicación durante el gobierno de Alberto Fabra en la Generalitat. Acaba de ser nombrada subdirectora de Comunicación y Marketing de la Entidad Empresarial Local Palacio de Congresos de València, tras ser aprobada su candidatura a principios de diciembre por la comisión de valoración.

La periodista pasó por la desaparecida RTVV antes de ser designada jefa de prensa del PPCV en los tiempos de Ricardo Costa como secretario general. Ha llevado la comunicación de algunos alcaldes del PP, como César Sánchez durante su etapa en Calp, con quien pasó después a la Diputación de Alicante. Ha colaborado en algunos medios de comunicación los últimos años.