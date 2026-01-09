Llorca incorpora en Presidencia al número dos del PPCV y hombre de confianza de Mompó

Los movimientos internos en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana se plasman también en el Consell. El recientemente elegido como nuevo secretario general del partido, equivalente al número dos dentro de la estructura autonómica de la formación, Carles Gil, ha sido nombrado este viernes como nuevo secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial dentro de la Vicepresidencia segunda de Presidencia que encabeza Juanfran Pérez Llorca.

El primer pleno del Gobierno valenciano de 2026 ha continuado con el carrusel de nombramientos con el que finalizó 2025 tras la llegada de Llorca al Ejecutivo autonómico. Y en este el nombre más destacado es el de Carles Gil, diputado en el Congreso y alcalde de Benavites, un pequeño pueblo de 652 habitantes del Camp de Morvedre, que formará parte a partir de ahora de la sala de máquinas del Palau, un claro ascenso similar al que ha vivido a nivel orgánico.

Gil fue nombrado en diciembre secretario general del PPCV, el segundo puesto más destacado dentro de la dirección autonómica que encabeza Llorca tras la salida de Mazón. Este nombramiento, igual que su incorporación al Consell, es un guiño a Vicent Mompó, hombre fuerte del PP en la provincia de Valencia, ya que Gil es una de sus personas de confianza. De hecho, sonó como posible su incorporación al Gobierno valenciano como conseller, pero por cuota de género se descartó. Ahora entra en el Palau con un cargo que estaba sin nombrar.

La entrada de Gil en el Consell, con el que queda patente que Llorca intenta engrasar la coordinación orgánica con el partido, se da unas horas antes de la cena convocada por el PP de la provincia de Valencia en Alzira en la que Mompó espera reunir a más de un millar de militantes en una exhibición de fuerza de uno de los barones internos de la formación que ha ido ganando fuerza en los últimos meses, especialmente ante su actuación en la dana. Gil deberá como pronto dejar su cargo en el Congreso donde es diputado por la circunscripción de Valencia tras las elecciones del 23 de julio de 2023.

No es el único cambio dentro de la estructura del Gobierno valenciano. También se ha nombrado a Rosa Ferrando como secretaria autonómica de Sistema Sociosanitario, un cargo que hasta ahora llevaba a cabo Elena Albalat hasta que fue ascendida a consellera de Servicios Socailes. También hay cambios en la Vicepresidencia Primera en el área de Empleo donde deja su puesto Elías Amor y entra en su lugar Virginia Garrigues. Empleo dependía antes de Educación, dirigida por José Antonio Rovira, y ahora está en un departamento con Vivienda, Igualdad y Juventud del que está la frente Susana Camarero.