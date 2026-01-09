Propuesta para los hinchables de feria: carné profesional, registro y un sistema de alerta del tiempo

El 4 de enero de 2022 un castillo hinchable, instalado en la Feria de atracciones ambulante de Mislata, salió despedido por los aires. Dos niñas fallecieron y siete menores más resultaron heridos. Cuando se cumplen cuatro años de esta tragedia y el caso de eterniza en el juzgado (la jueza firmó el pasado mes de noviembre la séptima prórroga de la instrucción para alargar la investigación seis meses más), el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI Valencia) ha elaborado y presentado una propuesta para regular la instalación, explotación y seguridad de los juegos hinchables en la Comunitat Valenciana para que muertes como la de Vera y Cayetana no vuelvan a repetirse.

De entrada, tanto quienes monten el hinchable como quienes controlen el acceso mientras los niños lo utilicen deberán tener un carné profesional. "El planteamiento propone la creación de dos figuras profesionales diferenciadas. Por un lado, los instaladores, responsables del montaje, la supervisión y el desmontaje de los juegos hinchables. Por otro, los operadores, encargados del control directo de la atracción durante su uso. Ambas figuras deberán contar con un carné profesional acreditado, formación técnica homologada y conocimientos en primeros auxilios, cuya impartición y coordinación se liderará a través de COGITI Valencia, como entidad de referencia en la formación técnica", explican desde el colegio oficial.

Así, esta propuesta pionera establece que los instaladores y operadores deberán superar un curso homologado de 20 horas, basado en la normativa UNE-EN 14960 y en primeros auxilios. Tras una evaluación teórica y práctica, obtendrán el carné profesional y pasarán a formar parte de un Registro Autonómico de Instaladores y Operadores, gestionado por la Generalitat Valenciana.

F. Castellano, jefe de servicio de Espectáculos Públicos; V. Huet, director general de Interior; Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias; y Tomás Játiva, decano de COGITI Valencia. / Levante-EMV

"El objetivo es prevenir accidentes como el ocurrido en Mislata. Con esta propuesta afianzamos que los hinchables se instalen correctamente, con criterios técnicos claros y por profesionales acreditados", ha subrayado el decano de COGITI Valencia, Tomás Játiva.

Además, el texto técnico fija requisitos estrictos para la instalación y supervisión de los juegos hinchables, como "la obligación de instalarse sobre superficies estables, garantizar una resistencia mínima de los anclajes, respetar distancias de seguridad y asegurar la vigilancia permanente por parte de un operador formado".

Alerta ante vientos de más de 35 km/h y evacuación obliagtoria

Entre los mecanismos obligatorios que deben tener los hinchables destaca un sistema de aviso por condiciones meteorológicas adversas. "Dicho sistema deberá contar con un anemómetro calibrado anualmente, una alarma óptico-acústica y señalización visible con instrucciones claras de evacuación. La evacuación deberá realizarse de forma inmediata cuando la velocidad del viento supere los 35 km/h", explican desde el COGITI.

Los operadores también deberán disponer de toda la documentación técnica obligatoria, incluyendo certificados de revisión y calibración, seguro de responsabilidad civil y una declaración responsable que acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

El decano Tomás Játiva ha hecho entrega del borrador de esta iniciativa al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en una reunión en la que también ha participado el director general de Interior, Vicente Huet. Desde COGITI Valencia destacan que esta propuesta "no solo protege a los usuarios, especialmente a los menores, sino que también profesionaliza el sector, mejora la calidad del servicio que ofrecen las empresas y aumenta la confianza de ayuntamientos, organizadores y familias".