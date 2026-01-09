El valenciano Ernesto Gorbe y los otros cuatro españoles liberados de Venezuela llegan a España

El valenciano Ernesto Gorbe Cardona y los otros cuatro españoles liberados de Venezuela este jueves han llegado al aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Lo han hecho esquivando una gigantesca expectación. Ante las puertas de la Sala 10 de Llegadas del aeropuerto madrileño les esperaba una nube de periodistas y cámaras de medios españoles e internacionales, que han esperado durante horas mientras el personal de seguridad de las instalaciones intentaba despejar el paso para la salida del resto de pasajeros. Pero finalmente han salido por otra zona de la terminal.

Poco después de la una se ha puesto por primera vez frente a las cámaras Sergio Contreras, presidente de Refugiados sin fronteras. "Cada vez que hay un preso político que es liberado hay una serie de consideraciones, porque todas las personas liberadas tienen que vivir un proceso de adaptación a la libertad", ha destacado. Por eso, ha pedido a los medios y periodistas que, junto a las familias de los hasta ahora retenidos, "ayuden a que más temprano que tarde ese proceso se haya cumplido".

"Luego de una breve reunión fueron conducidos por las autoridades españolas a los sitios de residencia de cada uno de ellos", ha destacado Contreras, que ha subrayado: "Nos quedamos con las ganas de recibirlos acá pero nos alegramos mucho de la liberación de todos los presos políticos". Ha explicado que los familiares de los presos como Rocío San Miguel se enteraron de la liberación por los medios y por el discurso de Jorge Rodríguez. Los presos salieron de Colombia, llegaron a las 13.25 y algunos presos que no tenían como destino Madrid tomaron otros caminos, ha detallado.

Acusado de tener su visa vencida

Ernesto Gorbe Cardona, valenciano de nacimiento y de 52 años, es uno de los presos liberados en Venezuela como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país, según el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.

De esta forma anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, entre los que se encontraba Gorbe Cardona.

Ernesto Gorbe Cardona, valenciano de nacimiento y de 52 años, es uno de los presos liberados en Venezuela / Eduardo Ripoll

Encarcelado en El Rodeo

Exgerente de una empresa de telefonía en Murcia , fue detenido en diciembre del 2024 acusado de tener su visa vencida, pero también se le aplicó extorsión policial y finalmente fue apresado ya que el hecho de estar en condición de permanencia irregular no es motivo de arresto.

Se encontraba encarcelado en El Rodeo, un centro penitenciario cercano a Caracas y bajo control de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), junto a otros hispano-venezolanos con doble nacionalidad. En octubre del 2025 recibió la visita en la prisión del cónsul español en Caracas , Ramón Molina.

Los otros liberados

En concreto, los españoles liberados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, y el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024, según indicó este jueves el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.