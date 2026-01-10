Barreras en el metro de 2026: Ni ascensores, ni señalización táctil en el suelo, ni pantallas accesibles

Cada vez que llueve, los ascensores de las estaciones de Metrovalencia se averían. El aumento del nivel freático (el agua subterránea) genera filtraciones en los fosos y una sucesión de averías de forma repetitiva en los sistemas de elevación. Esta es la explicación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al porqué es frecuente que el ascensor de cualquiera de las estaciones de la red de metro no funcione. Y lo mismo ocurre con las escaleras mecánicas. A este problema, que se repite en el tiempo, y que ha sido la queja principal de los usuarios de metro con movilidad reducida se suma ahora la del colectivo de personas ciegas totales que denuncian el "peligro" que supone la falta de señalización podotáctil en el pavimento de las estaciones más antiguas de la red de metro.

"Las personas ciegas totales nos guiamos mucho por el suelo y el denominado pavimento podotáctil es crucial para nosotros", explican usuarios de Metrovalencia. Ese tipo de señalización no solo guía a las personas ciegas, sino que también avisan de peligros, garantizando un desplazamiento seguro. El cambio de textura se percibe con el bastón y así las personas ciegas o con visión reducida pueden detectar direcciones, cambios de nivel o posibles peligros. Así, cuando las personas con discapacidad visual llegan a una sección con «botones» o protuberancias, saben que deben proceder con cautela.

Sin embargo, no todas las estaciones de Metrovalencia cuentan con este pavimento podotáctil. De hecho, sí figura en muchas, pero no de forma continuada, lo que supone un peligro para quienes no estén familiarizados con ese entorno.

Usuarios alertan del riesgo de tener tramos sin pavimento podotáctil. / Levante-EMV

Por ejemplo, en la estación de Torrent Avinguda sales del ascensor y hay una valla metálica que nos protege. Pero acaba la vaya y hay unos cinco metros donde no hay pavimento podotáctil y sí hay un riesgo importante de que una persona ciega total y que no conozca la estación caiga a las vías. Luego ya llega la zona con pavimento podotáctil que marca, además, la zona donde deben esperar las personas con discapacidad, pero llegar hasta ahí es peligroso", explican. Como ejemplo positivo, el colectivo destaca estaciones como la de Safranar "donde, además del pavimento podotáctil existe también una tira metálica que facilita mucho el itinerario de las personas ciegas".

Deberes hechos en las nuevas estaciones

Las estaciones más nuevas sí reúnen los requisitos que los usuarios reclaman para las más antiguas. Por ello, solicitan que la instalación del pavimento podotáctil se incluya en los planes de accesibilidad que FGV tiene en marcha, así como que se solicite un control sobre mecanismos como las pantallas accesibles, que tampoco funcionan correctamente. "Si el audio no funciona debes fiarte de un desconocido para hacer los trámites. Una pantalla accesible donde no funciona el audio no es accesible", apuntan. Por último, también denuncian la falta de personal en las estaciones "ya que ante cualquier problema o incidencia no tiene a quien acudir".

FGV tiene ahora en marcha el Plan de Accesibilidad Universal, 2024-2030, con una serie de actuaciones pactadas con la Mesa de Accesibilidad de FGV que integran, junto con la empresa pública de la Generalitat, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y otras entidades como Helix, FESORD, COCEMFE, Plena Inclusión, ASPACE, ASPAYM y ONCE que representan a diferentes colectivos de personas con discapacidad. Entre las actuaciones previstas y planteadas como prioritarias está completar la instalación de las plataformas que facilitan el acceso de las Personas de Movilidad Reducida (PMR) desde el andén de las estaciones al tren,