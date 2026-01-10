Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un convoy de metro viaja a oscuras por la Línea 1

El tren, lleno de usurarios en hora punta, entre Bétera y Torrent recorre varias estaciones sin luz interior

Redacción Levante-EMV

Las averías/incidencias en la red de Metrovalencia no cesan. Un convoy de la Línea 1, que recorre el trayecto entre Bétera y Torrent, viajaba este sábado por la tarde a oscuras al no funcionar la iluminación interior.

Los usuarios que llenaban los vagones unicamente tenían como iluminación el cartel informativo que anunciaba la siguiente estación. La incidencia se ha prolongado durante varias paradas hasta su llegada a la estación de Campanar, donde se ha hecho la luz. Cabe matizar, que la calefacción del tren si funcionaba.

Caos esta semana

Esta misma semana, una avería en una catenaria de la estación de Ángel Guimerá, en València, causó un auténtico caos de horarios en las líneas 3, 5, 7 y 9 de metro, con "hay supresiones parciales o totales" de trenes en algunos tramos, según indicaron fuentes de Metrovalencia.

