Feijóo reconoce que la información "en tiempo real" de Mazón se limitó a 23 mensajes en tres horas y media el 29-O

El presidente nacional del PP Alberto Núñez Feijóo reconoció ayer en su declaración de cuatro horas ante la jueza de la dana que la información "en tiempo real" que le dió Carlos Mazón el día de la dana se limitó a 23 mensajes intercambiados en tres horas y media del 29 de octubre de 2024. Y no un relato detallado de la emergencia desde el lunes veintiocho y el mismo 29 de octubre, como aseguró en una comparecencia ante periodistas en una visita al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana realizada el 31 de octubre de 2024.

Una "información a en tiempo real" que hizo que la Asociación de víctimas mortales de la dana solicitara su comparecencia como testigo. Una petición que aceptó la magistrada de la dana Nuria Ruiz Tobarra, porque la declaración de Núñez Feijóo podría permitir averiguar la información que el entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón pudo recibir de Salomé Pradas durante la gestión de la emergencia por las inundaciones que provocaron la muerte a las 230 víctimas mortales de la dana .

El líder del PP inició su declaración alrededor de las 9.40 horas como testigo, por lo tanto obligado a decir verdad, por videoconferencia desde su despacho en el Congreso de los Diputados. Al inicio, el partido Ciudadanos que ejerce la acusación popular y particular, solicitó que se suspendiera la declaración para que Núñez Feijóo compareciera presencialmente en el juzgado de Catarroja, como han hecho todos los testigos aunque algunos también tuvieran el privilegio de Núñez Feijóo, por su condición de diputado. Así lo hicieron Pilar Bernabé y Juanfran Pérez Llorca, delegada del Gobierno y actual presidente de la Generalitat, que compareció cuando era síndic del Partido Popular en las Corts. La petición de suspensión para citarlo en Catarroja fue rechazada por la magistrada de la dana, en base al auto dictado por ella misma del 29 de diciembre, por lo que la declaración comenzó alrededor de las 9.55 horas.

Al comienzo del interrogatorio, que inició como es habitual la magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Núñez Feijóo lamentó que otras personas que hablaron o no hablaron con Mazón pero sí tienen competencias, no hayan sido citados, en clara referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o algunos de sus ministros. Ya metidos en harina, Núñez Feijóo sí admitió que no se enteró de los problemas que causaba la dana hasta bien entrada la tarde del 29 de octubre. De ahí que decidiera comunicarse con Carlos Mazón poco antes de las 20 horas. Por tanto, admitió verbalmente en su comparecencia como ya hizo por escrito, que Mazón no le informó el lunes 28 de octubre de 2024. "Esa fecha fue un error", dijo por escrito. Y que la información en tiempo real de Mazón se limitó a 23 mensajes y tres horas y media.

Tras esta confesión, el líder del PP insistió en intentar responsabilizar de esta falta de información al Gobierno central. "Yo tengo información desde el 29 a las 19.59 horas cuando en el servicio de prensa del PP veo los teletipos con la información, pero no recibí ninguna información del Gobierno como líder de la oposición ni ese día, ni ningún otro". Según Feijóo fue al ver la información de teletipos cuando "me preocupa que pasa en València y me pongo en contacto por Whatsapp con Mazón y él responde a las 20.09 horas".

El presidente del PP nacional también explicó que envió a las 20.01 un mensaje al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page y otro mensaje a Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, a las 20.30 horas. "Me pongo en contacto con los tres presidentes que de acuerdo con los teletipos podían sufrir las consecuencias de una dana", pero ha insistido en que "nadie" le informó desde el Gobierno central, según varias fuentes conocedoras de su declaración consultadas por Levante-EMV. Núñez Feijóo sí admitió que notó más preocupado a García-Page que a Mazón, por lo visitó primero Castilla-La Mancha y después la Comunitat Valenciana.

Sobre los tres primeros mensajes que Mazón envió a Alberto Núñez Feijóo el 29 de octubre, el líder del PP ha admitido que desconocía desde donde estaba y desde dónde los escribió. "Parecía informado", ha defendido ante la magistrada de la dana. El líder del PP también desconocía la sobremesa de cuatro horas que Mazón tuvo en El Ventorro con una periodista y que pagó el Partido Popular. "Desconozco con quien come cada uno mis presidentes", se escusó al ser preguntado por este detalle.

La conversación entre ambos arrancó con el primer mensaje que Feijóo escribió a Mazón antes de que la provincia de València recibiera el Es Alert de las 20.11 horas , a las 19.59 horas, después de que el líder del PP llamara al jefe del Consell y no lograra hablar con él. «Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la comunicat (sic) valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo q toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo», reflejaba el primero de los mensajes que Feijóo exhibió ante notario.

Una comunicación a la que Mazón contestó a las 20.08 horas: "Gracias Presi". Y apenas un minuto después, a las 20.09 horas, el presidente de la Generalitat añadió: "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto". Y otro a las 20.15 horas: "Noche larga por delante". Mensajes que Mazón escribió después de su larga comida en El Ventorro y antes de su llegada al Cecopi , sin que Feijóo le preguntara por más detalles desde su mensaje a las 19.59 horas. Por la franja horaria, todos estos mensajes el presidente de la Generalitat los envió desde el coche de camino a l'Eliana sin conocer detalles de la emergencia, ya que como han demostrado las cámaras del Centro de Coordinación de Emergencias , Mazón no llegó al Cecopi hasta las 20.28 horas .

El líder del PP ha insistido una y otra vez en desviar en todo momento la responsabilidad por la falta de información hacia el Gobierno central. Aunque la magistrada de la dana también le ha preguntado si desde los gobiernos autonómicos, que eran los que tenían las competencias y dirigían sus respectivas emergencias se dirigieron a él para informarle, detalle que Núñez Feijóo no ha tenido más remedio que admitir. "No recibo información de Mazón el día de la dana y tampoco la pido", reconoció.

Los abogados de las acusaciones particulares y populares también se han interesados sobre cómo afrontó el mismo Feijóo situaciones de emergencia en Galicia durante sus trece años de presidente de la Xunta. Feijóo ha explicado que no sufrió ninguna de la gravedad de la dana pero sí otras similares, como la del accidente del Alvia (24 de julio de 2013, con 81 fallecidos). Una tragedia en una infraestructura del Estado pero en la que también hubo críticas por la falta de coordinación y retrasos en la atención a los heridos y donde las víctimas del Alvia también criticaron que se les impidió el acceso al acto de entrega de medallas a algunas víctimas "elegidas", en el primer aniversario del siniestro ferroviario. Según Feijóo, la gestión del accidente ferroviario fue "de competencia estatal" y en otras emergencias como los incendios en verano fueron gestionadas en coordinación con la UME. Preguntado por si lideró aquellas situaciones de emergencia, el líderl del PP respondió que no, que las leyes asignan competencias a los consejeros, pero que él acudía al centro del 112 a informarse y seguir las instrucciones que daban los técnicos.