La Generalitat destina 262.000 euros para ayudas al alquiler de 34 familias afectadas por el incendio de Campanar

La Generalitat Valenciana ha concedido más de 262.000 euros en ayudas urgentes al alquiler a 34 familias damnificadas por el incendio declarado el 22 de febrero de 2024 en el edificio residencial del barrio de Campanar. La medida permitirá cubrir el pago de un segundo año de alquiler a las personas propietarias cuyas viviendas resultaron destruidas por el fuego.

Según la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el importe total de las ayudas asciende a 262.147,49 euros y se enmarca en el Decreto 175/2025 del Consell, aprobado para paliar las consecuencias de la catástrofe y atender la emergencia habitacional generada tras el siniestro.

Las cuantías individuales oscilarán entre los 2.200 y los 11.767,80 euros, en función de las necesidades de cada unidad familiar y de los gastos de alquiler debidamente justificados. El abono de la subvención se realizará una vez presentados los justificantes del pago de la renta al arrendador.

El director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez Sala, ha señalado que con esta resolución “la Generalitat cumple su compromiso de apoyar y proteger a la ciudadanía en las situaciones más difíciles”, subrayando que tras el incendio “no se podía permitir que las familias afectadas asumieran también la incertidumbre de un alquiler”.

Pérez Sala ha destacado además que la tramitación se ha realizado mediante concesión directa por urgencia, una fórmula excepcional que permite agilizar los plazos administrativos. “La necesidad no podía esperar”, ha afirmado, remarcando que la vivienda “es un pilar fundamental para la recuperación emocional y social tras una tragedia de esta magnitud”.

Las ayudas, de carácter urgente y directo, han sido diseñadas específicamente para garantizar un alojamiento estable e inmediato a las personas que perdieron su hogar, aliviando la carga económica durante el proceso de reconstrucción personal y patrimonial.

Trámite electrónico

Para facilitar el acceso a las subvenciones, la Generalitat ha habilitado un trámite telemático a través de su sede electrónica, donde las personas beneficiarias pueden presentar de forma ágil la documentación requerida. Además, y dada la naturaleza social y humanitaria de la medida, la concesión de estas ayudas es independiente de la situación de las personas solicitantes respecto a sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social.

