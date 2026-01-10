La nieve tiñe de blanco puntos del interior de la Comunitat Valenciana antes de un fin de semana de sol

Aunque de forma anecdótica, los efectos de la borrasca Goretti se están sintiendo en algunos puntos del interior de la Comunitat Valenciana. Uno de ellos ha sido en la Tinença de Benifassà, en la comarca del Baix Maestrat, que se ha despertado con una capa de nieve, después de los copos precipitados desde anoche, en localidades como Fredes y Coratxà. A primera hora de la noche, comenzaron a caer la nevada, que ha teñido de blanco esta zona del interior.

Esto ha sido posible porque los termómetros han caído por debajo de cero en algunas localidades valencianas. En la Pobla de Benifassà, por ejemplo, la mínima ha sido de -1,7 grados negativos, según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), y la máxima diaria se queda, por el momento, en 1,7 grados, lo que permite que la nieve no se derrita tan rápidamente. Sin embargo, la mínima más baja de la madrugada del viernes al sábado se ha registrado en Casas Bajas, con 3,3 grados negativos.

Mínimas del día

Estas estaciones de Avamet han marcado temperaturas bajo cero:

Casas Bajas: -3,3º

Enguera: -3,1º

Alpuente: -3º

Confrides: -2,1º

Requena: -1,9º

La Pobla de Benifassà: -1,7º

Ademuz: -1,4º

El Toro: -1,3º

Villena: -1,2º

L'Eliana: -0,9º

Cortes de Pallás: -0,9º

L'Alcora: -0,4º

Camporrobless: -0,4º

Alcoi: -0,4º

Vilafranca: -0,1º

Qué tiempo hará este fin de semana

La estabilidad meteorológica marcará el fin de semana en la Comunitat Valenciana, pese a que partes del norte peninsular siguen sufriendo los efectos del temporal. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este sábado estará marcado por el intenso viento, especialmente en la provincia de Castellón; en el interior norte, se activa a partir de las 13 horas un aviso amarillo por rachas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora; se mantendrá activo hasta las ocho de la mañana del domingo.

En cuanto a las temperaturas, se producirán pocos cambios. Este sábado las máximas descenderán ligeramente, con 16 grados en el litoral y 10, en el interior. Mañana, domingo, se mantendrán similares en el litoral, pero tenderán a subir en el interior.

Temperaturas máximas para el domingo en la Comunitat Valenciana. / Aemet

A lo largo de la madrugada, se podrían producir heladas débiles y locales en comarcas del interior, la que ha sido la tónica habitual desde finales de la semana pasada, cuando la borrasca Francis provocó un descenso brusco de los termómetros.