Venezuela se cuela en la cena de los populares valencianos

La crisis política que atraviesa Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y la interinidad de su vicepresidenta al frente, Delcy Rodríguez, tutelada por la Administración Trump, ha dejado todo tipo de reacciones a uno y otro lado del Atlántico. El viernes, en la cena posterior al cónclave provincial del PP que lidera Vicent Mompó, las banderas en apoyo a la disidencia chavista se dejaron ver en el salón de La Cotonera, en Alzira.

Allí, entre las 1.300 personas que confirmaron asistencia a la cena tras la reunión ejevutiva, la bandera venezolana tuvo un peso especial y varios dirigentes populares no dudaron en fotografiarse con ella, como la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, que más tarde subió la imagen a sus redes sociales junto con algunos venezolanos que formaron parte de este tradicional ágape popular que este año alcanza su cifra récord en asistencia.