Bernabé afirma que a Feijóo "ya no le queda otra salida que marcharse" tras su declaración por la dana

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha afirmado este domingo que al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ya no le queda otra salida que marcharse" tras su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana en la que "dijo que mintió" y al respecto ha recordado la frase que señaló el líder 'popular' de que "si os miento no solo os pido que me echéis del Gobierno, también que me echéis del partido". "Pues ya está, ha mentido, que lo echen sus compañeros de partido y si no, pues nada, lo echaremos todos los españoles", ha subrayado.

Bernabé, en declaraciones a los medios, ha afeado asimismo al líder popular que el pasado viernes no quisiera ir de formar presencial al juzgado de Catarroja a declarar y lo hiciera "por plasma" para "no dar la cara, ni mirarle a la cara a las víctimas" como así se lo habían pedido.

Al respecto, ha señalado que en su declaración ante la jueza "dijo que mintió el 31 de octubre del 2024 cuando afirmó que estaba informado en tiempo real, toda España lo escuchó, los valencianos en nuestro peor momento lo escuchamos" y ha insistido en recordarle que él mismo pidió que le echaran si mentía.

Con todo, ha señalado que lo que "más" le inquieta es que una persona que aspira a gobernar este país "tenga la frialdad en el día más catastrófico de la historia de los valencianos" de decir que "su principal preocupación fuera que Mazón -expresident de la Generalitat- saliera guapo en la tele" en referencia al whatsapp que Feijóo le escribió el día de la dana en que le conminó: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave".

"Ahora entiendo por qué Mazón no quería enseñar los whatsapps porque toda España ahora sabemos qué tipo de persona es este señor que quiere gobernar el país", ha lamentado Bernabé, que ha reprochado: "Un señor que en el momento más terrible, cuando nosotros aquí estábamos haciendo todo lo posible rescatando a miles de personas solo le preocupaba que Mazón saliera guapo en la tele". "Esta es la realidad de lo que representa Feijóo", ha lamentado.

Por tanto, ha reclamado que "después de hacer ostentación de la mentira durante todo un año, además incluso ser capaz de decir 'si alguna vez miento me echáis' y que todos le aplaudieran, por los mismos que lo aplaudieron, hoy que lo echen y que le pidan responsabilidad".

Un "no" a la financiación "imperdonable"

Asimismo, ha aprovechado para reclamar a sus barones que le exijan que "no obligue a los presidentes de las comunidades autónomas a decir 'no' a la mejor propuesta posible de financiación, que es lo que está pasando" porque "eso sería imperdonable y los valencianos no se lo vamos a perdonar".

Al respecto, ha apuntado que "todos sabemos, especialmente los valencianos y todas las comunidades del Mediterráneo, que el modelo en el que siempre pensó Feijóo cuando era presidente de Galicia, era totalmente contrario a las necesidades que tienen los valencianos y no reconocía la infrafinanciación que la Comunidad Valenciana tenía".