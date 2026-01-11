Chimo Bayo calienta a los 'runners' de la 10K Ibercaja

La primera carrera del año que vive València, la 10K Ibercaja by Kiprun, ha batido récord de participación y todos los 'runners' que han madrugado en domingo no han podido cruzar la línea de salida con mejor ambientación. El histórico DJ valenciano, Chimo Bayo, ha sido el encargado de poner música y energía a los miles de corredores que han participado en esta carrera.

Así lo ha mostrado en redes sociales, donde ha adjuntado fotografías de su 'pinchada' en la cabina instalada junto a la línea de salida. Desde allí ha lanzado las canciones más motivacionales para correr juntos los diez kilómetros establecidos hasta la meta, que han cruzado las 18.000 personas inscritas.