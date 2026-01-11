El Pacto de Murcia que diseñó la red de alta velocidad valenciana cumple 25 años

El Pacto de Murcia cumple un cuarto de siglo. Una efeméride que solo los más veteranos recuerdan pero que marcó un antes y un después en parte de la movilidad ferroviaria valenciana. Aunque fuera en aplicación del modelo radial que imperaba en el diseño de las infraestructuras al inicio del siglo XXI y condenara al ostracismo el esquema circular. Una filosofía de diseño ferroviario que hizo perder una década al corredor mediterráneo, que aún no ha logrado tiempos competitivos en los viajes ferroviarios.

El Pacto de Murcia es el acuerdo alumbrado y rubricado el 8 de enero de 2001 en el que el ministro de Fomento (entonces Francisco Álvarez Cascos, del PP) y los presidentes de las comunidades autónomas implicadas ( Eduardo Zaplana , José Bono, Alberto Ruiz Gallardón y Ramón Luis Valcárcel), planificaron el trazado del tren de alta velocidad entre Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Fue, probablemente, el corredor de alta velocidad de diseño más complejo ya que tenía que contentar todas las sensibilidades implicadas. O casi todas ya que el Pacto de Murcia adolecía de un espíritu radial, que obvió las conexiones transversales con Cataluña y la frontera francesa. Un grave error que se debió a que el corredor mediterráneo era una entelequia que en la prensa valenciana sólo se reivindicaba en las páginas de Levante-EMV.

Las negociaciones a cinco bandas para dar a luz el Pacto de Murcia no fueron fáciles, especialmente por las exigencias de Castilla-La Mancha que exigió, y logró, incluir en el trazado las tres capitales de provincia que aún no tenían conexión de alta velocidad (Toledo, Cuenca y Albacete). El presidente castellano-manchego José Bono incluso logró imponer en la declaración oficial del acuerdo la disposición que favorecía a Albacete. «En atención a la situación estratégica de la ciudad de Albacete como nudo de comunicaciones ferroviarias, ninguno de los tramos entrará en servicio antes que los que afecten a esta ciudad».

La imposición de José Bono se cumplió escrupulosamente. La línea de alta velocidad a Albacete se inauguró el 15 de diciembre de 2010. Tres días después, el 18 de diciembre de 2010, se ponía en marcha la esperada línea de alta velocidad de València a Madrid, que incluía estaciones en Cuenca y Requena. Alicante tendría que esperar al 17 de junio de 2013 para ver llegar los primeros «Patos» (los trenes Talgo de alta velocidad).

Los integrantes del Pacto de Murcia en la rueda de prensa ofrecida en la capital murciana para explicar el acuerdo. / Efe/ Juan Francisco Moreno

Debates bizantinos

Hasta alcanzar el acuerdo del 8 de enero de 2001 hubo que aguantar y pelear carros y carretas para ejecutar la línea envuelta en debates bizantinos sobre su trazado definitivo durante años. De hecho, un lustro después del Pacto de Murcia, en 2006, el AVE virtual aparecía en muchas campañas publicitarias y electorales, aunque el tren real estaba todavía lejos de llegar a la costa mediterránea.

El Pacto de Murcia establecía como horizonte deseable que la alta velocidad entrara en servicio entre Madrid y Albacete en 2006 y llegara a Valencia en 2007. Pero un amplio abanico de problemas técnicos, financieros y políticos retrasaron las perspectivas inaugurales por lo que los valencianos tuvieron que esperar al «caballo de hierro» durante nueve años (València) y doce años (Alicante).

El AVE valenciano no se inauguraría hasta el 18 de diciembre de 2010 (València) y el 18 de junio de 2013 (Alicante) (días después del de Cuenca y Albacete). Castelló tendría que esperar al 22 de enero de 2018, aunque se trata de un sucedáneo de tren de alta velocidad que llegó a la capital de La Plana a través de las vías convencionales adaptadas al ancho europeo mediante la técnica del tercer hilo.

Murcia, la ciudad que alumbró el pacto, tuvo que esperar hasta el 20 de diciembre de 2022 para quedar conectada en alta velocidad con Alicante y el centro de la península. Unas obras que se ejecutaron soterradas. Un logro de los vecinos de Murcia que lograron tumbar la estación provisional en superficie prevista inicialmente (como la de València) y que Fomento licitara la estación soterrada (y definitiva) para la capital murciana.

En el debe del Pacto de Murcia de 2001 aún queda la ejecución del AVE regional que debía comunicar las tres provincias valencianas y que la exministra de Fomento, Ana Pastor, prometió a los empresarios valencianos que estaría finalizado para 2015. Once años y cinco ministros después las promesas de Pastor siguen sin cumplirse ya que a Castelló llega un sucedáneo del tren de alta velocidad gracias a la instalación del tercer hilo de ancho europeo en las actuales vías de ancho ibérico. Una solución de urgencia que el tiempo ha demostrado errónea ya que todas las circulaciones se han visto penalizadas entre València y Castelló (el nudo neurálgico del corredor mediterráneo), al tener que reducir el trayecto a 160 kilómetros por hora.

También sigue sin ponerse en marcha, a pesar de ser el primer tramo donde se iniciaron las obras en 2002, la línea de alta velocidad València-Xàtiva (con las obras ya finalizadas). Aunque en este tramo ya están en obras los 48 kilómetros que separan Xàtiva de Moixent, l'Alcúdia de Crespins y el Nudo de la Encina, cuya finalización está prevista para finales de 2027y que permitirá conectar València y Alicante con un tiempo de viaje de aproximadamente una hora.