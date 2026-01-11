Embalse de Relleu: La presa histórica del Amadorio

El embalse de Relleu es un referente de las obras hidráulicas históricas europeas, así como un ejemplo de la puesta en valor de un pantano para la actividad turística y recreativa. Su titularidad corresponde a la Comunidad de Regantes de Relleu. La presa es de arco de gravedad, en forma de bóveda, con una altura de 32 metros.

Sus dimensiones, en cambio, no son significativas. Apenas 10 hectáreas de superficie y una capacidad teórica de 1 hm3. Actualmente está colmatado por los aportes de las laderas erosionadas que flanquean el pantano. El volumen actual del embalse es de 0,6 Hm3, y la avenida máxima prevista es de 118 m3/s.

Embalse de Relleu. / Foto Estepa.

Se accede a la presa por la CV-775, desde Petrer, y se recorre un tramo por el camino Amadorio; alrededor de unos 10 km de recorrido.

Apuntes históricos de su construcción

El río Amadorio nace en el noroeste del municipio de Relleu, al pie de la Sierra de Aitana. La Vila Joiosa aprovechaba las aguas del río Amadorio en el llano costero. En 1650 fue comisionado Gaspar Vives para gestionar el permiso real de un embalse; consultado el señor de la Baronía de Relleu, el rey Felipe IV otorgó un privilegio en 1653. En él se recogía que la Vila Joiosa compraría los terrenos necesarios y aportaría los recursos, luego se compensaría con el tercio del diezmo que correspondía a la corona por el nuevo riego de las tierras ya cultivadas y de las nuevas roturaciones. Algunos investigadores indican 1689 la fecha del citado privilegio; pero en cualquier caso la presa se levantó durante el siglo XVIII.

Panorámica del embalse de Relleu. / Foto Estepa.

Durante su construcción se produjeron diferencias entre Relleu y la Vila Joiosa, pues ante la petición de los regantes de La Vila de recrecimiento de la presa, se opusieron los releueros, pues temían por sus campos de labranza y el aumento de la superficie del agua estancada. De hecho, en 1879 fue recrecido hasta los 31,85 m, y unos 4 m de grosor; todo ello en un tramo en donde el río Amadorio se encaja, y las actuaciones presentaban menos dificultades. Algunas fuentes afirman que esta presa fue proyectada por el ingeniero renacentista Cristóbal Antonelli. La presa está considerada como una de las más altas de su época, gracias a aplicar técnicas novedosas que trasladaban el empuje del agua a las paredes del barranco. No hay aliviadero.

Utilidades de la presa. Testigo de la historia

La presa de Relleu dejó de funcionar como embalse principal a mediados del siglo XX, motivado por la sedimentación de aportes de las laderas, muy erosionadas. Estos problemas de acumulación de lodos se produjeron desde el inicio de las obras, a pesar de las ampliaciones proyectadas y algunas realizadas. La construcción del embalse de Amadorio, aguas abajo, sustituyó la función de depósito de agua.

Desde entonces la presa de Relleu ha adquirido nuevos roles. Por un lado, es testimonio del patrimonio cultural de la Marina Baixa. El agua, de nuevo, fue objeto de discusión, soluciones a problemas, acuerdos… entre vecinos y municipios de entorno. Un embalse como el de Relleu, como acontece con otros históricos, como Tibi o Elx, son testigos de la historia de los territorios alicantinos.

Vision cenital de presa Relleu. / Foto Estepa.

Por otro lado, junto con la acción social de dicho patrimonio hidráulico, llama la atención las actividades recreativas que se han diseñado durante los últimos años. Se trata de acciones concretas para facilitar la actividad turística. Sobresale la pasarela de Relleu, un camino sobre el río Amadorio, con suelo de cristal, y miradores acondicionados junto a la presa y el embalse. Las vistas son espectaculares. Además, se ha diseñado una ruta de senderismo que enlaza el pueblo de Relleu y la presa. La pasarela nos recuerda el Caminito del Rey en Málaga, en donde los cañones adquieren protagonismo.

Un embalse en un entorno singular

El municipio de Relleu acoge la totalidad de la superficie del embalse que representa tan solo una afección del 0,12% de superficie municipal. Ocupa unas 4 hectáreas, y se localiza a los pies de la Sierra de Relleu, al sur de la montaña Pequerines. Este sector es el más repoblado, con cierta concentración de vegetación boscosa; sin embargo, el resto del entorno es predominio de matorral y monte bajo.

Embalse de Relleu. / Estepa.

Relleu cuenta con unos 1.200 habitantes, con una superficie de 76,87 km2 y una elevación de 1.472 m.s.n.m. Esta localidad es la más cercana al embalse de Relleu, situado a 3,2 kilómetros del centro urbano, siguiendo el camino de Amadorio. La siguiente localidad más cercana al embalse de Relleu es Orxeta, cuya presa se localiza más próxima a esta localidad; cuenta con apenas unos 800 habitantes, con una superficie de 24,06 km2 y una elevación de 177 m.s.n.m. El embalse de Amadorio se halla apenas unos 3 km aguas abajo.

