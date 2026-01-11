Frío en la Comunitat
Las heladas dejan una mínima de -5,1 grados en pueblos del interior de Valencia
La semana se prevé tranquila, meteorológicamente hablando, con las temperaturas en ligero ascenso
Aunque el temporal de frío haya pasado y, aunque haga fresco en muchos puntos de la Comunitat Valenciana, los termómetros siguen registrando temperaturas bajo cero en algunas localidades del interior. Esta madrugada no ha sido la excepción y el mercurio ha caído hasta los -5,1 grados en Casas Bajas, en la provincia de Valencia, según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). No ha sido el único punto en notar el frío durante la madrugada porque más de una treintena de la red de la entidad ha recogido valores negativos.
El escenario contrasta con el de otros puntos del litoral donde la madrugada ha dejado mínimas relativamente altas. En las Illes Columbretes, el termómetro no ha caído más allá de los 15 grados; y en la isla de Tabarca, se ha quedado en 12,5. Esto son casi 20 grados de diferencia con el valor registrado en Casas Bajas.
20 municipios con más frío
Los municipios donde ha hecho más frío han sido los siguientes:
- Casas Bajas: -5,1º
- El Toro: -4,8º
- Ademuz: -4,4º
- Calles: -4,4º
- Requena: -3,8º
- Ayora: -3,6º
- Sorita: -3,4º
- Vilafranca: -3,4º
- Utiel: -3,3º
- Camporrobles: -2,8º
- Vallanca: -2,7º
- Bocairent: -2,6º
- L'Eliana: -2,5º
- Forcall: -2,4º
- Villahermosa del Río: -2,3º
- Castielfabib: -2,1º
- Xodos: -1,8º
- La Yesa: -1,7º
- Enguera: -1,7º
- Artana: -1,4º
Estas mínimas se producen un día después de que la nieve tiñera de blanco la Tinença de Benifassà, en la comarca del Baix Maestrat.
Esta semana, sol
La estabilidad meteorológica marcará la próxima semana, al menos su inicio, en la Comunitat Valenciana, pese a que partes del norte peninsular siguen sufriendo los efectos del temporal. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no se esperan lluvias hasta el miércoles y, de caer, lo harán de forma leve.
Este lunes las temperaturas irán en ascenso con máximas que pueden llegar, incluso, a los 18 grados en el interior de Castellón, y acercarse a los 15 en la mitad sur. En el litoral, se superarán fácilmente los 15 grados. En cuanto a las mínimas, no se esperan registros bajo cero, aunque podrían darse en algunos puntos del interior. En València ciudad, se prevé una mínima de 7 grados y, en otras localidades del litoral, podría ser superior a los 10º. Esta situación se repetirá el martes, donde no se esperan grandes cambios en los termómetros. El miércoles, eso sí, repuntarán ligeramente y el mercurio se acercará a los 20 grados en el litoral.
- La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
- Tráfico pide adelantar la vuelta de las vacaciones y blinda la A-3 por las nevadas y el hielo
- Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve
- El temporal deja ya más de 134,4 l/m2: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo