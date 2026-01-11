Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración FeijóoAyudas ERTE FordFin búsqueda IndonesiaGigafactoría VWTiempo en ValenciaEmiliana ArtagaveytiaZAS València
instagramlinkedin

Frío en la Comunitat

Las heladas dejan una mínima de -5,1 grados en pueblos del interior de Valencia

La semana se prevé tranquila, meteorológicamente hablando, con las temperaturas en ligero ascenso

Un vecino, bien abrigado ante el inteso frío en Sagunt la pasada semana.

Un vecino, bien abrigado ante el inteso frío en Sagunt la pasada semana. / Daniel Tortajada

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

Aunque el temporal de frío haya pasado y, aunque haga fresco en muchos puntos de la Comunitat Valenciana, los termómetros siguen registrando temperaturas bajo cero en algunas localidades del interior. Esta madrugada no ha sido la excepción y el mercurio ha caído hasta los -5,1 grados en Casas Bajas, en la provincia de Valencia, según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). No ha sido el único punto en notar el frío durante la madrugada porque más de una treintena de la red de la entidad ha recogido valores negativos.

El escenario contrasta con el de otros puntos del litoral donde la madrugada ha dejado mínimas relativamente altas. En las Illes Columbretes, el termómetro no ha caído más allá de los 15 grados; y en la isla de Tabarca, se ha quedado en 12,5. Esto son casi 20 grados de diferencia con el valor registrado en Casas Bajas.

20 municipios con más frío

Los municipios donde ha hecho más frío han sido los siguientes:

  • Casas Bajas: -5,1º
  • El Toro: -4,8º
  • Ademuz: -4,4º
  • Calles: -4,4º
  • Requena: -3,8º
  • Ayora: -3,6º
  • Sorita: -3,4º
  • Vilafranca: -3,4º
  • Utiel: -3,3º
  • Camporrobles: -2,8º
  • Vallanca: -2,7º
  • Bocairent: -2,6º
  • L'Eliana: -2,5º
  • Forcall: -2,4º
  • Villahermosa del Río: -2,3º
  • Castielfabib: -2,1º
  • Xodos: -1,8º
  • La Yesa: -1,7º
  • Enguera: -1,7º
  • Artana: -1,4º

Estas mínimas se producen un día después de que la nieve tiñera de blanco la Tinença de Benifassà, en la comarca del Baix Maestrat.

Vídeo: La nieve cubre Fredes durante una nevada nocturna marcada por el viento

Vídeo: La nieve cubre Fredes durante una nevada nocturna marcada por el viento

MED

Esta semana, sol

La estabilidad meteorológica marcará la próxima semana, al menos su inicio, en la Comunitat Valenciana, pese a que partes del norte peninsular siguen sufriendo los efectos del temporal. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no se esperan lluvias hasta el miércoles y, de caer, lo harán de forma leve.

Noticias relacionadas y más

Este lunes las temperaturas irán en ascenso con máximas que pueden llegar, incluso, a los 18 grados en el interior de Castellón, y acercarse a los 15 en la mitad sur. En el litoral, se superarán fácilmente los 15 grados. En cuanto a las mínimas, no se esperan registros bajo cero, aunque podrían darse en algunos puntos del interior. En València ciudad, se prevé una mínima de 7 grados y, en otras localidades del litoral, podría ser superior a los 10º. Esta situación se repetirá el martes, donde no se esperan grandes cambios en los termómetros. El miércoles, eso sí, repuntarán ligeramente y el mercurio se acercará a los 20 grados en el litoral.

Máximas y mínimas para el martes 13 de enero en la Comunitat Valenciana.

Máximas y mínimas para el martes 13 de enero en la Comunitat Valenciana. / Aemet

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
  2. Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
  3. La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
  4. La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
  5. El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
  6. Tráfico pide adelantar la vuelta de las vacaciones y blinda la A-3 por las nevadas y el hielo
  7. Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve
  8. El temporal deja ya más de 134,4 l/m2: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo

El PSPV reclama al Consell que explique el "pelotazo millonario" en las concesiones sanitarias por la covid

El PSPV reclama al Consell que explique el "pelotazo millonario" en las concesiones sanitarias por la covid

Las heladas dejan una mínima de -5,1 grados en pueblos del interior de Valencia

Las heladas dejan una mínima de -5,1 grados en pueblos del interior de Valencia

Expertos valencianos: La reforma del modelo de financiación del Gobierno es positiva aunque no resuelve la condonación de la deuda

Expertos valencianos: La reforma del modelo de financiación del Gobierno es positiva aunque no resuelve la condonación de la deuda

Radiografía de los venezolanos valencianos

Radiografía de los venezolanos valencianos

El Pacto de Murcia que diseñó la red de alta velocidad valenciana cumple 25 años

El Pacto de Murcia que diseñó la red de alta velocidad valenciana cumple 25 años

El Síndic alerta de un negocio millonario de las concesiones sanitarias con el Consell del PP por la covid

El Síndic alerta de un negocio millonario de las concesiones sanitarias con el Consell del PP por la covid

Chabolismo del siglo XXI: 150.000 familias viven sin luz, agua, calefacción o alcantarillado

Chabolismo del siglo XXI: 150.000 familias viven sin luz, agua, calefacción o alcantarillado

Indonesia prohíbe la navegación turística nocturna tras la tragedia de la familia valenciana

Indonesia prohíbe la navegación turística nocturna tras la tragedia de la familia valenciana
Tracking Pixel Contents