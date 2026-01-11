Las heladas dejan una mínima de -5,1 grados en pueblos del interior de Valencia

Aunque el temporal de frío haya pasado y, aunque haga fresco en muchos puntos de la Comunitat Valenciana, los termómetros siguen registrando temperaturas bajo cero en algunas localidades del interior. Esta madrugada no ha sido la excepción y el mercurio ha caído hasta los -5,1 grados en Casas Bajas, en la provincia de Valencia, según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). No ha sido el único punto en notar el frío durante la madrugada porque más de una treintena de la red de la entidad ha recogido valores negativos.

El escenario contrasta con el de otros puntos del litoral donde la madrugada ha dejado mínimas relativamente altas. En las Illes Columbretes, el termómetro no ha caído más allá de los 15 grados; y en la isla de Tabarca, se ha quedado en 12,5. Esto son casi 20 grados de diferencia con el valor registrado en Casas Bajas.

20 municipios con más frío

Los municipios donde ha hecho más frío han sido los siguientes:

Casas Bajas: -5,1º

El Toro: -4,8º

Ademuz: -4,4º

Calles: -4,4º

Requena: -3,8º

Ayora: -3,6º

Sorita: -3,4º

Vilafranca: -3,4º

Utiel: -3,3º

Camporrobles: -2,8º

Vallanca: -2,7º

Bocairent: -2,6º

L'Eliana: -2,5º

Forcall: -2,4º

Villahermosa del Río: -2,3º

Castielfabib: -2,1º

Xodos: -1,8º

La Yesa: -1,7º

Enguera: -1,7º

Artana: -1,4º

Estas mínimas se producen un día después de que la nieve tiñera de blanco la Tinença de Benifassà, en la comarca del Baix Maestrat.

MED

Esta semana, sol

La estabilidad meteorológica marcará la próxima semana, al menos su inicio, en la Comunitat Valenciana, pese a que partes del norte peninsular siguen sufriendo los efectos del temporal. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no se esperan lluvias hasta el miércoles y, de caer, lo harán de forma leve.

Este lunes las temperaturas irán en ascenso con máximas que pueden llegar, incluso, a los 18 grados en el interior de Castellón, y acercarse a los 15 en la mitad sur. En el litoral, se superarán fácilmente los 15 grados. En cuanto a las mínimas, no se esperan registros bajo cero, aunque podrían darse en algunos puntos del interior. En València ciudad, se prevé una mínima de 7 grados y, en otras localidades del litoral, podría ser superior a los 10º. Esta situación se repetirá el martes, donde no se esperan grandes cambios en los termómetros. El miércoles, eso sí, repuntarán ligeramente y el mercurio se acercará a los 20 grados en el litoral.