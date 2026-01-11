Medio millar de personas se manifiestan en San Antonio de Requena contra la macroplanta de biometano y purines

Una marcha ciudadana ha recorrido esta mañana el entorno de San Antonio de Requena para mostrar su rechazo frontal a la instalación de una macroplanta de tratamiento de purines y producción de biometano promovido por Biorequena S.L. La También la Plataforma Medio Ambiente y Rural San Antonio y Comarca ha sido la organizadora de esta manifestación, donde han participado más de medio millar de personas y a la que se han unido otras asociaciones homólogas de otras zonas geográficas de la provincia, como es el caso de Salvemos el Farrajón, en Buñol, amenazado por una macroplata solar, o el de Caudete de las Fuentes, de características similares a la de biometano.

El proyecto de biometano, a través de la plataforma, ha recogido en torno a 2.000 alegaciones y esperan el apoyo explícito del ayuntamiento de la localidad. El portavoz de esta entidad, Diego Badi, espera que el consistorio que dirije Mario Sánchez "reaccione", pero por ahora no tienen noticias. "Si se nos contamina el agua tendríamos que dejar de regar, las carreteras no están preparadas para el trasiego de camiones y la planta tratará 700.000 toneladas de residuos, una cantidad que no generamos en la comarca ni en 20 años", denuncia a este diario.

El proyecto de esta infraestructura llega casi dos años después del incendio que consternó a la comarca de un vertedero ilegal que estuvo ardiendo casi quince días. Ya entonces se puso sobre la mesa la falta de control de este tipo de enclaves, ya que este en concreto había ido creciendo con el tiempo y cuando se desató el fuego, ardió sin control durante días, provocando el caos en la ciudadanía que se vio obligada a usar mascarillas y a confirnarse en el caso de tener afecciones respiratorias. No solo eso, sino que se encontraba junto a uno de los pozos de agua que nutren al municipio y que corrió peligro de contaminarse por las filtraciones y lixiviados de los plásticos derritiéndose en la parcela.

Teresa Andreu

Ahora, con este nuevo proyecto y sus posibles afecciones al medio ambiente, la ciudadanía de San Antonio de Requena ha vuelto a plantarse para evitar que se instale una industria que, además, prevé situarse junto al vertedero incendiado. La ubicación se encuentra a menos de dos kilómetros de San Antonio, de San Juan, de Sierra Norte, de Vera de Estenas, de Carrascal y de Dominio de Vega, estas últimas bodegas de referencia y enclaves turísticos de la comarca.