Más noticias sobre el Balance Energético del Planeta

Como venimos señalando hace años, la clave de los cambios climáticos de la Tierra, actual y pasados, está en la evolución del balance energético planetario. Este sistema de entradas y salidas de radiación desde el Sol y desde nuestro planeta, regula el funcionamiento de nuestro sistema climático. Y la pérdida de equilibrio entre estas entradas y salidas, está detrás de los cambios climáticos experimentados. En la actualidad este balance está desequilibrado. Y los factores que explican este desequilibrio son variados. La hipótesis oficial actual de cambio climático señala que este desequilibrio se debe básicamente a la menor cantidad de radiación de onda larga terrestre que sale a la atmósfera exterior debido al efecto de los gases de efecto invernadero. Y en gran medida es así. Pero diferentes estudios publicados en el último año señalan que la entrada en el sistema climático terrestre de un porcentaje mayor de radiación solar podría explicar también la subida de temperaturas experimentada en las últimas décadas. En otras palabras, que no todo es tan sencillo en la explicación del proceso actual de cambio climático. Un porcentaje importante está relacionado con el efecto de los gases procedentes de la quema de combustibles fósiles que lanzamos masivamente a la atmósfera terrestre cada año. Pero no hay que obviar que la menor presencia de algunos aerosoles (especialmente del SO 4 ) en el hemisferio norte, unido a la disminución de nubosidad de capas altas, estaría jugando un destacado papel en la llegada de mayor radiación solar a la atmósfera y a los océanos de nuestro planeta. Todo ello con un Sol poco activo en los últimos veinte años. De ahí que se abra un período de incertidumbre sobre el comportamiento climático en las próximas décadas, si el Sol volviera a tener una actividad mayor. Aunque todo apunta a que el desajuste del balance energético sería mayor y el incremento en la temperatura terrestre también. No son buenas noticias a corto y medio plazo.