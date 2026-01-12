Aplazan la entrega de los premios Broseta a María Corina Machado y Edmundo González

“Debido a circunstancias sobrevenidas y ajenas a la Fundación”. Esa es la fórmula que han empleado desde la Fundación Profesor Manuel Broseta para anunciar que se aplaza sin fecha la entrega del acto de Entrega del XXXIV Premio de Convivencia. Un premio que este año recae en los opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado Parisca.

Aunque no han dado motivos sobre el aplazamiento de la entrega de galardones, la lógica dicta que esté relacionado, en mayor o menor medida, con la situación en Venezuela, tras la entrada de un operativo estadounidense que llevó al presidente Nicolás Maduro ante un tribunal del país norteamericano.

Todavía sin fecha

“La Fundación confía en poder informarles en breve de la nueva fecha de celebración del acto, una vez se den las condiciones adecuadas para su realización”, continúa el comunicado. Era previsible que, de mantenerse el acto, el president Juanfran Pérez Llorca recibiera al opositor Edmundo González, cuya presencia estaba prevista en la recogida del premio.

Eso sí, el resto de la agenda de actos de homenaje al profesor asesinado por ETA seguirá teniendo lugar. Por ejemplo, el acto de homenaje y la ofrenda floral se darán, como estaba previsto, el 15 de enero a las 11 horas en el monolito del Profesor Manuel Broseta sito en la avenida Blasco Ibáñez. “Agradecemos su comprensión y apoyo, y reiteramos nuestro firme compromiso con las valores de convivencia, diálogo y cohesión social que inspiran este reconocimiento”, concluye el comunicado de la fundación.

“Una vía pacífica”

El jurado de los Premios Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta , en su edición número 34, ha escogido a los venezolanos María Corina Machado y Edmundo González como galardonados de este año. Lo ha hecho un jurado presidido por el exministro socialista Jordi Sevilla, que los ha elegido por representar “una vía pacífica al cambio y la transformación de Venezuela”.

Edmundo González fue el candidato a las últimas elecciones venezolanas (que ganó, según organismos internacionales como el Parlamento Europeo), mientras que la dirigente opositora María Corina Machado ha sido distinguida con el Premio Nobel de La Paz este año.

“Contra la dictadura venezolana”

El presidente del jurado y portavoz esta edición, el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, recordó en la rueda de prensa de presentación que el premio trata de “distinguir a las personas físicas, jurídicas o instituciones que hayan destacado en la defensa de la libertad, la justicia, la defensa de la libertad y el pluralismo ideológico”. En este sentido, el jurado ha decidido galardonar a González y Machado por “la labor que están desempeñando en la lucha por todos los valores que dan fundamento en Venezuela a la Fundación Profesor Manuel Broseta”.