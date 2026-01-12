Camps lleva su campaña al epicentro de la burguesía valenciana

Francisco Camps continúa con su particular campaña para alcanzar el trono del PPCV y en esa ruta ha acudido este lunes a uno de los epicentros donde la formación cuenta con más simpatía: el Casino de Agricultura. La institución es uno de los puntos de reunión de la burguesía de la ciudad de València, uno de los sectores que tradicionalmente han sido importante apoyo para los 'populares' y hacia el que el expresident se ha dirigido para tratar de ganar apoyos en la carrera orgánica.

Camps ha protagonizado una de las tertulias que organiza la institución bajo el título 'Sistema democrático en España', un acto solo para los socios que ha servido al exjefe del Consell como un nuevo evento dentro de su objetivo de recuperar la presidencia del PP de la Comunitat Valenciana.