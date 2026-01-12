Una canción llama a hacer "lo que toca" contra las macroplantas de biometano

"Kike ha creado esta canción para lograr que más personas se unan a la causa contra el atentado de las macroplantas de biometano en nuestro territorio y en otros". Con este mensaje se está divulgando por grupos de WhatsApp la canción 'Lo que toca', un tema compuesto e interpretado por Kike Selva que llama a la movilización contra las macroplantas de biometano proyectadas en la Comunitat Valenciana, sobre todo en las comarcas de interior.

Se trata de un tema que ha generado estas últimas semanas una intensa movilización de asociaciones de vecinos, ayuntamientos y colectivos ecologistas, sobre todo a raíz de los proyectos en Llíria-Casinos, San Antonio de Requena y Buñol-Chiva. Este domingo se celebró una manifestación en la aldea requenense a la que acudieron medio millar de manifestantes.

"Lo que toca es levantarse"

El tema, una balada, pretende "animar a las personas a tomar conciencia", pero también fomentar la asistencia a la manifestación del próximo sábado 17 de enero a mediodía en Llíria.

"En recuerdo a tus abuelos y a los niños que vendrán / porque en el patio del colegio siga el jilguero y su cantar", indican algunos versos de la canción. "Lo que toca es levantarse / codo a codo y con la fe/ que entre tú y yo y mil corazones / lo imposible es no vencer", continúa la letra. En el vídeo, además, van apareciendo nombres de localidades de toda España en las que se proyecta este tipo de instalaciones.