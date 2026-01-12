Colapso en urgencias de La Fe: pacientes en pasillos y no hay camas ni sillas de ruedas

Las urgencias del Hospital Universitario La Fe de València están absolutamente colapsadas, entre otras razones por la incidencia del repunte de los casos de gripe y sus consecuencias en otro tipo de afecciones, sobre todo respiratorias, en personas mayores. El principal problema deriva de la falta de habitaciones disponibles, lo que provoca un tapón y genera caos en las urgencias. Fuentes sindicales han explicado que entre 30 y 35 pacientes están a la espera de que se les asigne una habitación. Mientras tanto, se encuentran en la sala de ingresos de urgencias y algunos han tenido que ser reubicados en uno de los pasillos centrales del hospital (hasta siete pacientes) o colocar las camas en la sala de espera de Traumatología, donde han sido alojados cuatro enfermos.

"No hay camas disponibles, están buscándolas por todo el hospital y tampoco hay sillas de ruedas" para asistir a los enfermos que necesitan de este auxilio, han explicado a este diario las citadas fuentes sindicales, que han comprobado in situ el caos que se vive en el centro hospitalario.

Larga espera de una paciente de psiquiatría

El vídeo que acompaña a esta información muestra uno de los pasillos lleno de camas y parabanes que han colocado para preservar la intimidad de los pacientes. El problema radica tanto en la atención a los enfermos que ya han pasado el cribado como en los nuevos pacientes que van llegando. "Viene una ambulancia y ahora mismo no hay camas disponibles", abundan.

Una paciente de salud mental lleva más de dos días esperando una habitación de ingreso. Al no haber espacio en la Fe, le han comunicado que le están buscando sitio en otro hospital que disponga de Unidad de Psiquiatría.

Por si el caos no era suficiente, esta mañana se ha registrado un problema de colapso en los servidores informáticos, lo que ha obligado al personal administrativo a realizar a mano los registros de los nuevos pacientes. Mientras la cola de personas para ser atendidas se iba alargando.