Compromís reclama que en la reforma de la financiación se aborde la condonación de la deuda

Las reacciones a la presentacion del modelo de financiación autonómica de Pedro Sánchez no cesan, en espera de que este miércoles se fijen posiciones en el Consejo de Política Fiscal que se celebrará en Madrid en el Ministerio de Hacienda. El PP valenciano ha pedido conocer "las condiciones" de la propuesta del nuevo modelo y exigido que la Comunitat Valenciana cuente con un fondo de nivelación transitorio hasta la entrada en vigor del nuevo sistema, reivindicación que apoya Compromís, que reclama abordar también la condonación de la deuda, mientras que Vox lo ve todo un "parche" y carga contra el "nuevo privilegio" para Cataluña.

De este modo lo han manifestado en declaraciones a los medios este lunes desde los distintos grupos, después de que el pasado viernes la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, presentara la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que sitúa a Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente. La autonomía valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones de euros.

Por fin un modelo

De un lado, Joan Baldoví (Compromís) ha celebrado que "por fin hay un modelo sobre la mesa", algo que la coalición lleva reclamando más de 10 años, y ha valorado que el nuevo sistema "avanza respecto a lo que teníamos" y "mejora mucho las condiciones de los valencianos", aunque ha admitido que no es el "perfecto". "Si se pone más dinero encima del sistema, que es lo que siempre hemos reclamado para que pudiera haber un nuevo modelo, se habría de poner más dinero en la cesta para repartir", ha apuntado.

Dicho esto, ha reclamado que se aborde también el tema de la deuda y ha afeado al PP y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que hayan "renunciado" al mismo. También ha exigido, en caso de que no se apruebe el nuevo modelo, un fondo de nivelación transitorio hasta que finalmente haya un nuevo sistema de financiación.

Además, ha afeado al PP que "podrá criticar" el modelo planteado por el Gobierno, pero ha considerado "evidente que ahora mismo no sabemos cuál es la propuesta" de los 'populares'. "Veremos si mañana el flamante conseller de Hacienda nos dice por dónde va", ha apuntado. Este martes está prevista una reunión de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación autonómica, previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del miércoles en Madrid. "Nosotros ya lo hemos dicho, hemos presentado repetidamente en estas Corts cuál es nuestro modelo: un modelo que ponga más dinero, porque, en definitiva, son los servicios públicos valencianos, que hable de la condenación de la deuda y que ponga un fondo de nivelación mientras se apruebe este nuevo sistema", ha expuesto.

Las facturas pendientes

Por el contrario, Laura Chulià (PP) ha argumentado que para valorar si la propuesta del nuevo modelo de financiación es "buena o mala para los valencianos" en su partido necesitan conocer la "letra pequeña" del acuerdo, así como "las condiciones y los requisitos" porque, según ha argumentado, hasta el momento solo hay "anuncios" del 'sanchismo' de los que los 'populares' no se pueden "fiar". "Prácticamente hace ya casi dos décadas los valencianos venimos sufriendo esa infrafinanciación fruto precisamente de una negociación también singular con los separatistas catalanes y, por tanto, queda constatado que cualquier negociación singular solo con una comunidad autónoma siempre ha sido negativa y mala para los intereses de la Comunitat Valenciana", ha expuesto la portavoz adjunta.

Dicho esto, ha exigido que "cualquier negociación de financiación" que afecte a las CCAA pase por una previa negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con la presencia de "todos los presidentes autonómicos" y que conste "sí o sí" el consenso entre todos los grupos parlamentarios valencianos en el fondo de nivelación transitorio que equiparara "la merma que tenemos en ingresos", una condición "sine qua non que tiene que estar en el acuerdo".

"Estábamos todos de acuerdo, incluso el PSOE, hasta que decidió salirse de forma unilateral y que ese acuerdo se ha mantenido y se ha vuelto a rubricar también por la patronal y los sindicatos y, por tanto, exigimos que cualquier acuerdo de financiación debe plasmar sí o sí esa necesidad de todos los valencianos", ha argumentado Chulià, que ha garantizado que el PP de la Comunitat continuará "defendiendo los intereses de los valencianos".

Además, ha insistido en que la región tiene "una factura pendiente de abonar por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de más de 4.000 millones de euros solo en materia de dependencia y de más de 1.000 millones de euros sólo en el desplazamiento sanitario de todas las personas de otras comunidades que aún no se han abonado". Una cantidad que, ha advertido, "supone prácticamente el 10% de la deuda que tenemos ahora mismo".

Un nuevo privilegio para Cataluña

Por otro lado, José Mª Llanos (Vox) ha calificado de "parche" la propuesta del nuevo sistema de financiación, ha sostenido que la misma "no genera equidad entre las comunidades autónomas" y ha censurado el "nuevo privilegio" para algunas comunidades autónomas como Cataluña ante la aplicación del principio de ordinalidad, "un atentado directo al principio de solidaridad consagrado en la Constitución Española".

En este punto, ha advertido de que la "supuesta concesión para 2027 de 21.000 millones a las comunidades autónomas lo que supone es 21.000 millones menos en el cajón del Gobierno central, y eso tiene como consecuencia directa o el recorte de gasto necesario para aplicar las políticas de competencia estatal o una nueva subida de impuestos o, lo que es aún peor, las dos cosas".

Llanos ha especificado que el principio de ordinalidad supondrá que Cataluña "solamente aportará aquello que reciba, con lo cual las --CCAA-- más ricas aportarán muchísimo menos que las más pobres, que cada vez serán más pobres". Por todo ello, ha augurado que este nuevo sistema "no puede funcionar" y ha insistido en defender el "principio de equidad" y apostar por un modelo "común e igualitario para toda España".