La diputación prorroga las ayudas a "Tabernas Blancas", "Aceituna", "El Monte" y "Buñuelo"

La Diputación de Valencia ha prorrogado sus presupuestos de 2025 para 2026. No es una novedad. La falta de acuerdos en la corporación provincial que gobiernan en minoría el PP y Ens Uneix ha llevado a la prórroga de las cuentas extendiendo las partidas que ya se aprobaron hace un año solo que por el camino, no se sabe muy bien si por el uso del 'valencià de poble', los errores de traductores o como nueva realidad institucional, se han rebautizado algunos municipios receptores de las partidas en el decreto en el que se aprueba esta prórroga.

En este sentido, junto a entidades como Asindown, la Fundació Francisco Brines, la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Comunitat Valenciana y ayuntamientos como el de Godella, Picanya o Vallada, en el documento firmado por Vicent Mompó han aparecido como beneficiarias de la prórroga de las subvenciones nominativas los municipios de "Tabernas Blancas", "Aceituna", "El Monte" o "Buñuelo". También se incorporan al reparto de ayudas "Canales", "Alcudia de Crespinos", "La Pobla Larga" o "Mazatleca". Falta ver si Tavernes Blanques, Oliva, El Puig, Buñol, Canals, Alcúdia de Crespins o Massanassa recibirán ayudas.