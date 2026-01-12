Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fe se convierte en el único hospital de España acreditado por el ‘American College of Emergency Physicians’ en ecografía clínica de Urgencias

La acreditación reconoce la garantía de diagnósticos más ágiles y seguros gracias al uso de la ecografía clínica directamente a pie de cama

Personal de La Fe realizando una ecografía.

Personal de La Fe realizando una ecografía. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El servicio de Urgencias del Hospital Universitari i Politécnic La Fe ha obtenido la acreditación en ecografía clínica del American College of Emergency Physicians (ACEP) y se convierte en el único hospital de España con esta certificación. El reconocimiento acredita la garantía a los pacientes de diagnósticos más ágiles y seguros gracias al uso de la ecografía clínica directamente a pie de cama. De este modo, La Fe figura ya en el registro oficial del Clinical Ultrasound Accreditation Program (CUAP) de ACEP, un programa que certifica que los servicios de Urgencias cumplen estándares internacionales de calidad y seguridad en la ecografía en el punto de atención.

Esto se traduce en mayor fiabilidad de los resultados y tiempos de respuesta más cortos en la valoración inicial de patologías de riesgo vital como, por ejemplo, el aneurisma aórtico abdominal, atención a la parada cardiorrespiratoria o en el manejo del paciente politraumatizado. También es una herramienta fundamental en la evaluación de la respuesta al tratamiento y como ayuda para la realización de determinadas técnicas y procedimientos.

Calidad en los procedimientos

Para obtener este sello, según ha explicado el director del área clínica Javier Millán, “el equipo de Urgencias de La Fe y su unidad de Ecografía Clínica, ha acreditado formación específica, protocolos de calidad y procedimientos con competencias específicas en ecografía de emergencias”.

“Este avance culmina un año de trabajo que ha incluido la acreditación por niveles de los profesionales, investigación, formación y docencia, con más de 40 rotaciones específicas de residentes y compañeros de otras especialidades y otros centros por el Servicio de Urgencias y la edición del manual Ecografía Clínica en Urgencias y Emergencias. Competencias y habilidades, concebido para estandarizar prácticas y mejorar la atención que reciben los pacientes", ha añadido.

“Con esta acreditación internacional, La Fe refuerza su liderazgo en ecografía clínica de Urgencias y su compromiso con la mejora continua de la calidad asistencial”, ha señalado el gerente de la agrupación sanitaria interdepartamental València Sur y de La Fe, José Luis Poveda.

