Llorca acusa al Gobierno de "polarizar" con la propuesta de reforma de la financiación

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este lunes que la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica, y que elevaría los ingresos de la C. Valenciana en casi 3.700 millones de euros al año, no va dirigida a "arreglar el problema" sino que busca la "confrontación entre territorios" y la "polarización" social. Pese al escepticismo, en línea con la posición de todos los territorios del PP, el jefe del Consell ha insistido en que esperará a escuchar detalles del nuevo sistema en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para este miércoles.

Pérez Llorca, en declaraciones a los medios tras una visita a la central nuclear de Cofrentes, ha criticado que la propuesta de María Jesús Montero, la cual ha reducido a "anuncio", ha sido "negociada con un partido independentista que no gobierna ninguna comunidad autónoma", en alusión a ERC, en lugar de con los presidentes autonómicos.

Asimismo, ha afeado que el planteamiento "establezca discrimaciones a unos y tratos de favor a otros", sin especificar los ganadores y los perdedores. "Me da la sensación de que están más preocupados de confrontarnos entre territorios, porque si se pensase de verdad en solucionar el problema, no se negociaría con un partido independentista (...) y se buscaría un sistema junto con todos", ha señalado.

Llorca ha vinculado el paso dado por el Gobierno con el ciclo electoral que se presenta en 2026. "Creo que la finalidad de Gobierno, con los procesos electorales que hay por delante, es más la de seguir dividiendo a la población, seguir polarizando. Y es la antítesis de lo que yo pretendo", ha indicado.

Voz al PP y nivelación

En ese sentido, el president ha reivindicado un mayor protagonismo del PP en estas negociaciones. "La financiación se tiene que arreglar con diálogo, con consenso. Y entenderán que el diálogo y el consenso tiene que contar con el PP, que gobierna la práctica totalidad de las comunidades autónomas".

Igualmente, ha incidido en la ausencia del fondo de nivelación, una de las críticas que ha venido subrayando estos días la Generalitat, para no tener que esperar a la aprobación del modelo en el Congreso (que no está garantizada) en 2027. "Si hubiese un verdadero interés, el Consejo de MInistros aprobaría el fondo de nivelación", ha defendido el popular.

Para Llorca es "muy difícil" que el Ejecutivo logre articular una mayoría en la cámara baja. "Incluso en el caso de aprobarse, que yo lo veo muy remoto, seguiría dejando un año más a la cola a la C. Valenciana", ha dicho en referencia a ese fondo de nivelación que equipararía a la autonomía con la media de ingresos hasta la aprobación de ese nuevo modelo.

Pese a todos los reparos, Llorca ha repetido que su gobierno "escuchará detenidamente" las explicaciones del Ministerio de Montero en el CPFF de este miércoles en Madrid ante las "dudas" de la Generalitat, y que "a partir de ahí" el Consell "tomará una decisión".