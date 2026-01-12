Llorca condena la "agresión" a Cuenca y pide al Gobierno reforzar la seguridad en el juzgado de Catarroja

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha condenado "rotundamente" el 'pancartazo' que un familiar de una víctima de la dana del 29-O ha propinado a José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, a su salida del juzgado de Catarroja, donde ha comparecido este lunes para mantener un careo con la exconsellera Salomé Pradas.

Llorca, a preguntas de los medios tras una visita a la central nuclear de Cofrentes que ha tenido lugar en paralelo a esa cita judicial en Catarroja, no ha querido valorar las informaciones sobre el careo pero sí se ha referido a esa "presunta agresión" a Cuenca, ante la que ha mostrado su rechazo.

"Lo condeno rotundamente, no es el ejemplo que tenemos que seguir", ha apuntado el jefe del Consell, que ha remarcado que el exjefe de gabinete de Mazón y ahora de nuevo asesor del expresident a través de su oficina de apoyo ha acudido ante la jueza de la dana "a aportar lo que le pidiesen".

Además, ante las tensas escenas vividas a las puertas del juzgado, Llorca ha solicitado a la delegación del Gobierno en la C. Valenciana que implemente "más medidas de seguridad" ante futuras declaraciones en la causa de la dana.

Pese a no valorar la instrucción, Llorca sí que ha destacado que la conversación mantenida por Cuenca y Pradas la tarde del 29-O sobre un posible confinamiento "refleja la falta de información que se tenía en ese momento de lo que estaba pasando", en clara alusión a la CHJ y Aemet y recuperando la teoría del apagón informativo de las agencias estatales que la jueza ya ha descartado.

Igualmente, el dirigente popular ha considerado "discutible" que haber confinado a la población hubiese evitado muertes. "Confinar en una planta baja no hubiera evitado muertes", ha señalado Llorca.