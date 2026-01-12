Morant presiona a Llorca con la financiación y le ofrece reunirse para "aclarar dudas"

La rueda de prensa de María Jesús Montero el pasado viernes en el Ministerio de Hacienda ha dado impulso político a Diana Morant en la Comunitat Valenciana. La presentación del nuevo modelo de financiación autonómica ha supuesto una importante inyección de ánimo en el PSPV que ha tomado la bandera del incremento de recursos para la Comunitat Valenciana para pasar a la ofensiva, no solo con reivindicación de la medida a nivel verbal sino llevándola a todos los foros que sean posibles, incluido el Palau de la Generalitat.

Morant ha anunciado este lunes que su formación iniciará una ronda de contactos con los agentes sociales para "defender y explicar" el nuevo modelo propuesto por el Gobierno de España, del que la dirigente socialista forma parte como ministra de Ciencia. Esas explicaciones podrían llegar hasta la sede del autogobierno con una reunión con el president Juanfran Pérez Llorca, cuestión más bien tabú hace unos días, pero ante la que este lunes la líder del PSPV se ha ofrecido a que se lleve a cabo por si quiere "aclarar las dudas".

"Si tiene algún tipo de duda, estoy aquí para aclararla", ha explicado la secretaria general de la federación valenciana quien se ha mostrado "a disposición del president" matizando, no obstante, que no es ella la que le tiene que citar. El motivo, ha dicho la líder del PSPV, es que ha escuchado "ciertas afirmaciones" de Llorca para explicar su postura ante la propuesta del Gobierno "que no tienen nada que ver con la financiación", en referencia a la dependencia, el fondo de nivelación o la deuda, cuestiones que indica que son independientes.

La líder del PSPV, Diana Morant, en una comparecencia el viernes en la sede socialista. / Levante-EMV

En el fondo, consideran los socialistas valencianos, subyace la complicada posición del PP respecto a una reforma del sistema. El partido a nivel nacional se ha mostrado contrario, pero por los datos conocidos hasta la fecha beneficiarán a la Comunitat Valenciana, situando al PPCV en medio. "Están noqueados", ha indicado Morant que ha exigido al jefe del Consell que no se deje "doblegar por Feijóo" y hasta ha reclamado que los 13 diputados del PPCV en el Congreso apoyen la medida, lo que aseguraría que saliera adelante.

En la plataforma pel finançament

"No se puede estar diciendo que no a todo por ese fanatismo antisanchista", ha añadido la dirigente del PSPV que ha indicado que todos los reparos expuestos hasta ahora por el Consell son "excusas". Así, ha reiterado que la condonación de la deuda es una propuesta que ha hecho el Gobierno central y ante la que el PP se ha posicionado en contra. Y sobre el fondo de nivelación que Llorca ha situado como condición para apoyar la medida, Morant ha incidido en que esta compensación era hasta que llegara el nuevo sistema, "pero el nuevo modelo ya está aquí" y es ahí, ha añadido, donde hay que "concentrar todos los esfuerzos".

El fondo de nivelación fue uno de los motivos que hizo que el PSPV se desmarcara del último manifiesto de la Plataforma pel finançament just, una entidad de la que Morant ha recordado que continúan "dentro". "Siempre hemos estado", ha reivindicado, frente al PP que se adhirió cuando Pedro Sánchez reemplazó a Mariano Rajoy y frente a Vox, "el socio preferente del PP" que ni está ni se le espera porque está en contra de cualquier reparto autonómico.