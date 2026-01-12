Llega un puente de 4 días en Valencia en pleno enero: Estos son los afortunados que podrán disfrutarlo

Ante algunos afortunados de la provincia de Valencia se extiende un puente festivo de cuatro días en pleno mes de enero que, sin embargo, sólo unos cuantos podrán disfrutar, según especifica el calendario laboral y escolar de 2026 en la Comunitat Valenciana.

Los que tengan la suerte de poder aprovechar este puente festivo, tendrán la oportunidad de volver a gozar de unos días libres pocas jornadas después de acabar las vacaciones de Navidad.

Quiénes serán los agraciados es algo en lo que intervienen varios factores. Lo primero es saber que este festivo que se despliega en el calendario laboral de enero de 2026 cae este año en jueves, por lo que habrá quien pueda unir también el viernes y, así, disfrutar de cuatro días seguidos de libranza al enlazarlos con el fin de semana.

Lo segundo, y fundamental, es que los afortunados dependerán de la ubicación de su lugar de trabajo o estudios para tener la posibilidad de disponer de este puente de cuatro días libres. Este aspecto es básico, puesto que se trata de una fiesta local que, aunque la disfrutan miles de personas, no alcanza a toda la provincia de Valencia.

Festividad local en València

La festividad de San Vicente Mártir, más conocida como la fiesta "de cruces para adentro" en referencia a que es una jornada que únicamente se celebra en la ciudad de València, ciudad de la que es patrón, se celebra el 22 de enero, que este año cae en jueves.

El gran volumen de población que reside, trabaja o estudia en la capital del Túria hace que esta jornada festiva afecte a cientos de miles de personas (más de 80.000), pero no a todos los que viven en el 'cap i casal'. ¿Por qué? Porque un vecino de València que trabaje fuera de la ciudad no podrá disfrutar de este día de fiesta y, sin embargo, alguien que resida fuera de Valéncia pero trabaje o estudie en la urbe sí podrá hacerlo.

Procesión y bautismo de San Vicente, que se celebra el día de la festividad de San Vicente Mártir en València. / Levante-EMV

Al tratarse de una festividad local que afecta a mucha gente, es habitual que la fiesta de San Vicente Mártir genere muchas dudas entre la población de València ciudad y la de los municipios más próximos, con los que la interacción y el flujo de personas es constante y continuo.

Así, hay muchas personas que se preguntan si el 22 de enero, día en que València honra a su patrón, tendrán que ir a clase o a trabajar. La respuesta es simple: sólo tendrá fiesta quien trabaje o estudie en la ciudad de València, independientemente de su lugar de residencia.

Los dos San Vicente que celebra València

Son muchos quienes confunden la festividad de San Vicente Mártir con la fiesta de San Vicente Ferrer, aunque no tienen nada que ver. El primero es el patrón de la ciudad de València, mientras que el segundo es el patrón de la Comunitat Valenciana.

La festividad de San Vicente Ferrer se celebra con los tradicionales altares donde se escenifican los 'miracles'. / Levante-EMV

Esta diferenciación es importante porque implica directamente a las población a la que afecta cada festividad. El primero, San Vicente Mártir, sólo es festivo de manera local, en València ciudad, mientras que el segundo, San Vicente Ferrer, es festivo tanto en Valencia como en Alicante y Castellón.

Además, el primero se celebra en invierno, a finales de enero (el día 22 para ser más exactos), mientras que el segundo es propio de la primavera, ya que tiene asignada su festividad en el lunes siguiente al lunes de Pascua.