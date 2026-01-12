Educación
Récord de alumnos y mínimo de recursos: la 'tormenta perfecta' que amenaza la educación valenciana
La Comunitat es el único territorio que ganará alumnado mientras el resto del país perderá un 12 % en 15 años. Esto podría llevar a la Generalitat a 'morir de éxito', pues sumará estudiantes con unos recursos ya muy mermados mientras el resto de autonomías atenderán a menos niños con el mismo dinero
La C. Valenciana se encuentra en una encrucijada financiera y demográfica que amenaza con tensionar al límite sus cuentas públicas. Mientras que las proyecciones de población para España auguran un descenso significativo del número de escolares en los próximos años, la Comunitat es la única autonomía que prevé un crecimiento de alumnado, obligándola a un gasto presupuestario extraordinario que apenas le permite igualar ya la media nacional de inversión por estudiante. Es decir, deberá educar a más niños con menos recursos que el resto: si nada cambia, los números no dan.
Lorenzo Serrano, investigador del Ivie, alertó en unas jornadas recientes de que esta situación es una anomalía en el contexto nacional, y que estará más condicionada aún por la infrafinanciación histórica que sufre la región. Es decir, que la educación valenciana corre el riesgo de 'morir de éxito'.
El inviernodemográfico
La presión sobre el sistema educativo valenciano es evidente al contrastar las proyecciones demográficas oficiales. Las cifras muestran que la población en España con edades entre 0 y 24 años (edades típicas de escolarización, desde infantil hasta el grado universitario) caerá un 7,2% en los próximos 15 años.
En términos de población en edad de escolarización obligatoria y postobligatoria (6 a 24 años), la caída proyectada a nivel nacional es aún más acentuada, llegando al -12% entre 2025 y 2039.
Sin embargo, el escenario en la C. Valenciana es drásticamente diferente. La Comunitat no solo evitará la caída, sino que se proyecta un aumento del 1,3% de esta población joven (0-24 años).
Esta intensa demanda demográfica se debe en gran medida al empuje de la inmigración. Serrano explicó que, si bien la población nacional tiende al envejecimiento, esto se ha visto "muy compensado por los flujos migratorios" que han traído a la región "mucha población inmigrante y mucha de ella en edad de escolarización".
Ese incremento poblacional en edad escolar es el que complica a la C. Valenciana tener niveles de gasto por alumno más elevados. En Asturias, la población entre 0 y 24 años se prevé que caiga un 17,3%. En el País Vasco, se espera una caída del 13,6%. En Extremadura caerá un 17,2%.
Todas estas autonomías tendrán una realidad radicalmente diferente al aumento del 1,3% en Valencia. Con Asturias, por ejemplo, la brecha es de 18 puntos. La diferencia es que hay autonomías como País Vasco que ya tienen muchos recursos para la educación, “si encima prevé una caída de la población que necesita educación, estará bastante desahogado para tener un alto gasto por estudiante”, explica Serrano.
Un esfuerzo presupuestario "asfixiante"
A pesar de tener una demanda creciente y un sistema de financiación que le otorga menos recursos que al resto de autonomías, la C. Valenciana ya realiza un esfuerzo presupuestario que la sitúa a la cabeza de España en porcentaje de ingresos dedicados a la educación.
La Comunitat, junto con Andalucía y Murcia, se encuentra entre las tres que destinan mayor parte de sus ingresos públicos a cubrir el gasto educativo. Valencia destina prácticamente el 29,1% de sus ingresos a este fin, muy por encima de la media nacional. Asturias es la que menos porcentaje de sus ingresos dedica con un 20,5 %.
"Valencia está prácticamente en el 30%, es decir, gasta un 50% más de sus recursos que Asturias, por ejemplo, para dar cobertura a las necesidades de educación", explicó Serrano
Este esfuerzo colosal apenas logra que la autonomía se mantenga en la media nacional o cerca de la media nacional en gasto por alumno. Cabe destacar que las diferencias regionales en el gasto por alumno matriculado en centros públicos y concertados son de hasta 3.700 euros entre la comunidad que más gasta (País Vasco) y la que menos (Madrid) en 2023.
El peso de la concertada
Además, el sistema educativo valenciano tiene un alto componente de educación concertada: la C. Valenciana destina el 23,2% de su gasto público en enseñanzas no universitarias a transferencias para centros privados concertados.
Serrano advierte que esta necesidad de dedicar casi uno de cada tres euros a educación obliga a la Generalitat Valenciana a "apretarse todavía más y ser más restrictivo en otros ámbitos importantes también" de los servicios públicos en el futuro.
El investigador reconoció que la C. Valenciana es de las que menos ha aumentado la inversión por estudiante desde el año 2000, pero esta cifra debe leerse en el contexto de que "las demandas están aumentando más y que los ingresos públicos están más ajustados que en otros sitios por el sistema de financiación".
La reforma del sistema, una solución inevitable
Para Serrano, el escenario de la C. Valenciana es "particularmente complicado" y la solución de fondo pasa necesariamente por la reforma del sistema de financiación. "Hasta que eso no esté solucionado en la medida que siga habiendo grandes diferencias en la capacidad de Ingresos Públicos que tienen diferentes territorios, va a ser muy complicado que te pueda ver más equiparaciones los servicios públicos por habitante".
La C. Valenciana está en una situación de partida "menos favorecida" que otras, “por lo que cualquier cambio razonable en el sistema de financiación debería mejorar su posición”, cuenta el investigador. Esta reforma es crucial para poder equiparar el gasto no solo en educación, sino también en otros servicios públicos fundamentales como la sanidad o la dependencia.
Además de la reforma, Serrano indicó que las autonomías deben esforzarse por gestionar mejor. Esto incluye organizar mejor los recursos, siendo conscientes de las proyecciones demográficas y las jubilaciones de las plantillas de profesores.
Retos educativos más allá del gasto
Aunque el foco principal está en la financiación, Serrano también aborda otros retos internos del sistema educativo. De hecho, subraya la necesidad de seguir fomentando la Formación Profesional (FP), especialmente la FP Dual. Este tipo de formación es muy funcional, ayuda a reducir la elevada tasa de abandono educativo temprano en España (que alcanza el 13%) y mejora la inserción laboral.
El investigador también hizo hincapié en la necesidad de proporcionar más información a los estudiantes y sus familias. "Sería importante que hubiera muy buena información para los estudiantes y sus familias a la hora de decidir qué estudian... Yo creo que todo lo que sea dar más información es positivo para poder elegir de la mejor manera posible".
Para Serrano, es fundamental que se evalúen los resultados de los programas aplicados, puesto que la relación entre el gasto por alumno y los resultados educativos no es "automática y proporcional directa". Es cierto que más recursos otorgan el potencial de hacerlo mejor, pero tener menos recursos hace que sea "más complicado conseguirlo", explica.
Desafíos adicionales
El informe de Serrano también destaca otros retos estructurales y de gestión que afectan a la calidad del sistema educativo: Envejecimiento del Profesorado y Salud Mental: En la educación secundaria, el 35% del profesorado tiene 50 años o más. Además, el porcentaje de docentes motivados por su actividad ha caído del 92% en 2007 al 48% en 2023. Entre 2018 y 2023, los procesos de incapacidad temporal (IT) en el personal docente se incrementaron un 52%, y un cuarto de estas bajas se debe a problemas de salud mental.
Educación Infantil (0-2 años): Las proyecciones muestran un aumento del 21% de la cohorte de 0 a 2 años a nivel nacional. Aunque es una inversión rentable, el informe plantea la necesidad de evaluar si la expansión debe ser universal o focalizada en colectivos menos favorecidos. De hecho, en España, el porcentaje de alumnos con los niveles más altos de competencias en PISA 2022 alcanza su máximo con tres años de educación infantil y disminuye si se acumulan más años.
Impacto de la Digitalización e Inteligencia Artificial (IA): El informe identifica la irrupción de la IA como un desafío clave, planteando preguntas sobre qué y cómo se debe enseñar, y si esto implicará una menor presencialidad o afectará las necesidades de gasto.
La situación valenciana puede compararse con una piscina con una fuga lenta pero constante: para mantener el nivel del agua, la Generalitat Valenciana debe dejar la manguera abierta al máximo y comprar el agua más cara, mientras que otras piscinas vecinas están vaciándose solas o tienen llaves de paso más grandes. Sin tapar la fuga principal (la reforma de la financiación), el esfuerzo por mantener el nivel es insostenible y dificulta atender otras necesidades, como la creciente demanda de educación infantil y el deterioro de las condiciones laborales del profesorado.
