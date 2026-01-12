Entradas colapsadas a València tras un accidente en la V-30 y un vehículo en llamas en la CV-31
Las dos complicaciones producen circulación lenta y retenciones de hasta seis kilómetros, además de los atascos habituales
P. López
Nueva complicación en el tráfico en Valencia en la mañana de este lunes, según ha confirmado la Dirección General de Tráfico. Las entradas a a València están colapsadas tras un accidente en la V-30 y un vehículo en llamas en la CV-31, dos complicaciones que producen circulación lenta y retenciones de hasta seis kilómetros.
Concretamente, el accidente se encuentra en la V-30, en el kilómetro 11 en sentido A-7, que acentúa los atascos habituales que se producen en esta vía. En la otra parte de la vía también hay una gran congestión producida por un vehículo incendiado en la V-31, en la carretera de la Feria de Muestras. En esa misma carretera, en la V-31, ha habido otro accidente a primera hora de la mañana que ha sido regulado por la Guardia Civil de Tráfico, pero todavía produce circulación lenta.
En la carretera CV-36 desde el kilómetro 3 en Picanya al kilómetro 0.12 en Forn d'Alcedo de entrada a València.
Información en elaboración
