Entradas colapsadas a València tras un accidente en la V-30 y un vehículo en llamas en la CV-31

Nueva complicación en el tráfico en Valencia en la mañana de este lunes, según ha confirmado la Dirección General de Tráfico. Las entradas a a València están colapsadas tras un accidente en la V-30 y un vehículo en llamas en la CV-31, dos complicaciones que producen circulación lenta y retenciones de hasta seis kilómetros.

Concretamente, el accidente se encuentra en la V-30, en el kilómetro 11 en sentido A-7, que acentúa los atascos habituales que se producen en esta vía. En la otra parte de la vía también hay una gran congestión producida por un vehículo incendiado en la V-31, en la carretera de la Feria de Muestras. En esa misma carretera, en la V-31, ha habido otro accidente a primera hora de la mañana que ha sido regulado por la Guardia Civil de Tráfico, pero todavía produce circulación lenta.

En la carretera CV-36 desde el kilómetro 3 en Picanya al kilómetro 0.12 en Forn d'Alcedo de entrada a València.

Las dos complicaciones producen circulación lenta y retenciones de hasta seis kilómetros / DGT

