Abono único de transportes: cómo comprarlo y dónde usarlo en València
El nuevo bono ilimitado que ha lanzado el Gobierno entra en vigor el próximo lunes 19 de enero
Se acabó el tener que reservar viajes a horas intempestivas y con muchísima antelación para conseguir un buen precio. Desde el próximo lunes 19 de enero entra en vigor el nuevo abono único de transportes que ha puesto en marcha el Gobierno.
El nuevo abono funciona a nivel estatal, es decir, se podrá utilizar para viajar por todo el país de manera ilimitada con un precio fijo mensual de 60 euros, que baja a 30 euros para los menores de 26 años.
Qué transportes entran
El abono único funciona como una tarifa plana para viajar de manera ilimitada en autobuses interregionales de titularidad estatal y en los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe. No entran, por tanto, los trenes de alta velocidad ni tampoco los servicios de autobús o metro de cada ciudad.
Dónde comprar
El abono se puede comprar en las taquillas, máquinas autoventa, webs y apps de los diferentes operadores (Renfe y las empresas de autobús).
Al realizar la compra, se deberá escoger una fecha de activación que deberá ser dentro de los 30 días posteriores a la compra. Desde ese momento, el abono se podrá utilizar durante los siguientes 30 días naturales. El abono es personal, por lo que irá asociado a un DNI.
- Para viajes en Cercanías: Si se ha obtenido el abono en los canales de venta de Cercanías, se podrá acceder directamente validando la tarjeta en los controles de acceso de las estaciones. En cambio, si se ha adquirido a través de otros canales de venta (como en las empresas de autobús), se deberá acudir a una máquina autoventa o taquilla para asociar el abono en una tarjeta física compatible (como Renfe&Tú).
- Para viajes de Media Distancia: Para viajar en trenes de media distancia para cualquier origen y destino, es necesario asociar el localizador del Abono Único a un bono de Media Distancia de Renfe a través de su página web.
- Para viajes en autobús: Para realizar cualquier viaje en autobús de titularidad estatal el usuario deberá obtener un título de transporte que estará asociado al Abono Único en la empresa concesionaria (por ejemplo Alsa).
Dónde usarlo en Valencia
En Valencia, el abono único de transportes podrá utilizarse para cualquier trayecto de Cercanías, así como para los trenes de media distancia y los autobuses que operan conectando la capital con otras localidades.
El plan prevé incorporar, de manera gradual, los operadores de transporte de cada ciudad en el abono único, pero por el momento esta integración no se ha llevado a cabo, por lo que se debe seguir utilizando el abono habitual para los trayectos de Metrovalencia, EMT o Metrobus.
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
- Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- Retrasos y cancelación de trenes en cuatro líneas de metro en el primer día tras las vacaciones
- Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana