La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias

El tiempo en Valencia anuncia un cambio esta misma semana, según la predicción elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ya pone fecha al regreso de las lluvias a la provincia.

En las próximas jornadas, la fuerte oscilación de la corriente del chorro provocará que se desgaje una masa de aire polar que afectará a la Península Ibérica y que podría albergar en su seno una DANA o Depresión Aislada en Altura.

Esta situación, que podría ir acompañada de la formación de bajas en superficie, dejará a finales de semana "chubascos irregulares en la mayor parte" de España que "tenderían a concentrarse en el este y Baleares", según detalla Samuel Biener, climatólogo en Universidad de Alicante y en portal meteorológico Meteored.

Estas lluvias "podrían ser localmente intensas e ir acompañadas de algunas tormentas ocasionales", añade el especialista,

Cuándo lloverá en Valencia

La Aemet confirma este extremo y anuncia para el viernes 16 de enero "intervalos nubosos con precipitaciones en el interior de la mitad norte" de la Comunitat Valenciana. Los chubascos también podrían darse "en el resto del interior de manera débil y dispersa", sin descartalos "de manera aislada en el litoral".

De hecho, en la ciudad de València se espera que a lo largo de esa jornada se registren lluvias en algún momento, aunque con más probabilidad durante las horas de la madrugada y la mañana, cuando habrá hasta un 70% de probabilidades de que las nubes descarguen. Por la tarde, el riesgo de precipitaciones caerá hasta el 20%.

Al día siguiente, la nubosidad tomará casi por completo el cielo y la amenaza de lluvia se extenderá. En el caso de la capital del Túria, la posibilidad de chubascos será del 75% y crecerá hasta el 85% en la jornada siguiente, la del domingo 18 de enero. Ese día, las precipitaciones podrían ser de mayor intensidad pese a que se esperan más intervalos de nubes y claros.

El lunes 19 será una jornada de continuidad, con chaparrones sobre València (habrá un 75% de probabilidades de lluvia) y cielos cubiertos, según la previsió de la Agencia Estatal de Meteorología.

No obstante, la incertidumbre aún es elevada puesto que faltan muchos días para que la vaguada se descuelgue sobre la Península Ibérica desde latitudes polares. Por eso el pronóstico meteorológico podría variar en los próximos días y es mejor mantenerse al tanto de los posibles cambios en la formación de la DANA y el descuelgue de la masa de aire extremadamente frío desde el Ártico.