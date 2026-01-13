Carles Padilla abre la carrera al rectorado de la UV con una "guerra a la paperasa" y apuesta por la "proximidad"

La maquinaria electoral en la Universitat de València (UV) ha pasado de las conversaciones de pasillo a los titulares. El edificio de rectorado fue el escenario elegido este martes para que Carles Padilla, catedrático de Filología Clásica y hasta ahora vicerrector de Internacionalización, diera el pistoletazo de salida oficial a su carrera hacia el Rectorado.

Aunque el plazo para presentar candidaturas no expira hasta el próximo 21 de enero, Padilla ha sido el primero en comparecer para desgranar un programa que gira en torno a tres ejes: la proyección global, la simplificación administrativa y una gobernanza basada en la "proximidad y la escucha".

La candidatura de Padilla tiene una particularidad, y es que, si gana, será el primer rector que no es catedrático de universidad ya que la última ley universitaria quitó esta limitación. Eso sí, cuenta con una experiencia de 30 años dando clase, investigando y gestionando una institución con 50.000 personas entre estudiantes y trabajadores.

Una visión global con raíces propias

Padilla, que ha formado parte del equipo de gobierno de Mavi Mestre desde 2018, presentó una propuesta que define a la universidad como una institución con un “ADN global”. En su intervención, el candidato puso en valor su experiencia en la gestión internacional, destacando su papel en la consolidación de la alianza de universidades europeas Forthem y su firme apuesta por el multilingüismo y la multiculturalidad.

“La universidad ha de ser global, como es su ADN”, defendió Padilla. De hecho, el candidato a rector acompañó su candidatura con numerosos avales de muchas universidades de Europa como la Universidad de Palermo, la Universidad Johannes Gutenberg (Mainz), la Complutense de Madrid, la universidad de Jyväskylä (Finlandia), la universidad de Borgoña, la universidad de Lleida, la Miguel Hernández de Elche, la universidad Lucian Blaga de Sibiu (Rumanía) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre otras.

Una universidad "próxima" y que "escucha"

Padilla cree que hay un distanciamiento "peligroso" entre la estructura institucional y el sentir de la base universitaria. “Mucha gente siente que no está siendo escuchada”, admitió, proponiendo una fórmula de “proximidad” que recupere el trato directo que a menudo se pierde en las grandes instituciones.

Su equipo, que definió buscará fórmulas para que la opinión de cada miembro de la comunidad universitaria cuente realmente en la toma de decisiones, un compromiso que pretende articular a través de la plataforma Concordium, diseñada para recoger propuestas de forma telemática y presencial.

Guerra a la "paperasa"

Si hubo un tema que resonó con especial fuerza fue la denuncia de la asfixia administrativa. Padilla fue contundente al hablar de la “simplificación de procesos”. Criticó un sistema donde las aplicaciones informáticas no intercambian información entre sí, obligando al profesorado y al personal a repetir datos constantemente. “No puede ser que la UV me pida constantemente el título de doctorado si me lo dio esta universidad”, ejemplificó para ilustrar el absurdo burocrático actual.

Para el candidato, la transformación digital no puede ser simplemente “pasar el papel al ordenador”, sino que debe implicar una reingeniería total que alivie la carga de trabajo. El objetivo es liberar al personal de la angustia de los formularios infinitos para que puedan centrarse en lo que realmente define a la universidad: la docencia y la investigación. Esta “guerra a la paperasa” es, según Padilla, una necesidad para evitar que la universidad sea arrastrada por la inercia de aplicaciones ineficientes.

Salud laboral y fatiga sistémica

Vinculado estrechamente con la burocracia, Padilla abordó un tema sensible: la salud mental y el agotamiento de la comunidad universitaria. Habló de una “fatiga laboral grande” y de un fenómeno de trabajadores “quemados” y “super cansados” por la presión y el hiper-estrés cotidiano en los servicios. Este diagnóstico, que calificó de “problema sistémico importante”, sitúa el bienestar humano en el centro de su agenda política.

Su propuesta no solo busca eficiencia, sino también alivio emocional para una plantilla que, en sus palabras, dedica más tiempo a justificar lo que hace que a hacerlo realmente.

El escenario electoral hacia el 3 de marzo

Aunque Padilla ha sido el primero en dar el paso público, no estará solo en la carrera. El tablero electoral de la UV presenta tres candidatos más: Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho con un fuerte perfil en gestión institucional; Juan Luis Gandía, experto en economía y artífice de los presupuestos universitarios bajo mandatos anteriores; y Francisco Ródenas, vicedecano de Ciencias Sociales especializado en políticas de bienestar. Este 21 de enero deberán conocerse todas las candidaturas, aunque Padilla ha sido el primero en abrir la carrera al rectorado.