Compromís 'imita' a Trump y expone a los "presidentes interinos" del Consell

La distancia ideológica (y hasta física) entre Compromís y Donald Trump es considerable, sin embargo, los valencianistas han decidido imitar al presidente de Estados Unidos y extrapolar una acción del mandatario republicano a la Comunitat Valenciana. En concreto, la coalición ha copiado la idea de Trump de subir una imagen suya en versión Wikipedia otorgándose el cargo de "presidente interino" de Venezuela para repetirlo con el Consell y ha publicado en Instagram una lista de los que considera "presidentes interinos" de la Generalitat que, eso sí, en ningún caso pasan por cargos suyos.

En este sentido, el primero de todos ellos es Santiago Abascal, al que sitúa como "presidente de Vox aunque toma las decisiones del PP valenciano". La fecha de su elección es el 29 de octubre y en su experiencia se desgrana: 0 días cotizados fuera de la política, ser su "propio jefe" en Disenso y ser "productor de estafas en pueblos afectados". Le sigue Alberto Núñez Feijóo, sobre cuyo cargo dice: "Marioneta política de Ayuso, pero se cree presidente del partido". En su experiencia citan que no es presidente de España "porque no quiere" y que es "amante de los narcoviajes".

Santiago Abascal, en la campaña de Compromís. / Levante-EMV

Los últimos dos integrantes de la lista son valencianos. Uno es Francisco Camps, al que llama "expresidente interino del PP desde antes de Cristo". Como experiencia señalan que es "aficionado a los trajes a medida", ser seguidor "de Benedicto equis uve palito" y ser el "ave fénix de la política valenciana". Por último aparece Carlos Mazón. "Diputado desaparecido" es su cargo según Compromís, que le señala como experiencia "experto en culpar a los demás", "amante de las sobremesas" y "ganador de un sueldo vitalicio". Que no falte la ironía.