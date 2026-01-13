El Consell se autoenmienda e inyecta 500.000 euros a la AVL para pagar gastos previos al recorte

La salud financiera de la Acadèmia Valenciana de la Llengua vuelve a mostrar constantes vitales. No es que sea boyante, pero respira lo suficiente como para poder pagar las facturas y llevar a cabo algún programa de inversión. Así lo muestra el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), ejerciendo de electrocardiograma de la actividad del organismo lingüístico que ha podido acabar el año pagando los compromisos que adeudaba y con actividad investigadora gracias a una doble inyección de oxígeno del Consell y del Gobierno central por más de 700.000 euros, ambas impulsadas, paradójicamente, para paliar los efectos del recorte presupuestario de PP y Vox.

El DOGV ha publicado este lunes dos resoluciones de la AVL en las que incorpora a su presupuesto de 2025 más de 700.000 euros. Son dos acuerdos de la junta de gobierno de la institución del pasado mes de diciembre en las que absorbe y distribuye dos inyecciones económicas procedentes del Consell y del Ministerio de Ciencia: 518.000 euros de la Administración autonómica y 198.000 del departamento que encabeza Diana Morant. Y curiosamente la de mayor cuantía es la que menos se ha reivindicado, incluso se podría decir casi que se ha escondido, porque supone una autoenmienda.

En este sentido, los 518.000 euros que recibe extra la Acadèmia Valenciana de la Llengua son parte de un acuerdo del pleno del Consell del 5 de agosto, es decir, aún con Carlos Mazón al frente del Consell. Son fondos procedentes de la partida de 'Gastos diversos' y que se publicaron por primera vez en el DOGV el 10 de octubre. Su impulso llegó determinado por los problemas financieros que comenzó a padecer la institución normativa, blindada en l'Estatut d'Autonomia, tras los recortes pactados por PP y Vox en la negociación para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat de 2025.

Recorte presupuestario

Estos salieron adelante el 30 de mayo con una doble mengua de recursos para el organismo. Por una parte, la partida destinada al programa de la AVL bajaba de 3,9 a 2,9 millones. Pero además, dentro de esta cuantía, populares y voxistas obligaban a que casi 800.000 euros fueran destinados a subvencionar otras entidades como, por ejemplo, la reforma de la sede de Lo Rat Penat. Esto dejó el presupuesto para el funcionamiento corriente de la institución en 50.000 euros, al borde de la asfixia financiera por "estrangulamiento" como pretendía Vox.

Apertura de curso de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. / Levante-EMV

Tanto es así que cuando entraron en vigor las cuentas, la institución ya había comprometido pagos dentro de los límites previstos en la prórroga presupuestaria de 2024 (en ese momento en vigor), pero por encima de los recursos que le acabarían asignando. "La aprobación posterior del presupuesto para el ejercicio 2025 comportó una minoración considerable del importe de estas partidas, de forma que se dejó sin cobertura suficiente los gastos legítimamente hechos por la Acadèmia Valenciana de la Llengua", justifica la Conselleria de Hacienda en el decreto para dar esta inyección económica.

Destino de los fondos

Estas aportaciones van a parar en su mayoría al capítulo dos, el de compra de bienes y gastos de funcionamiento, con un importe de 447.599 euros. Tras este, se destinan 50.000 euros al capítulo IV, el de transferencias corrientes, con la inclusión de una subvención para el 'Fomento del uso del valenciano en los medios de comunicación', y 20.000 al capítulo VI, inversiones, con la inclusión de proyectos como 'Adquisición de mobiliario y enseres', 'Fondos bibliográficos y documentales, 'Investigación, desarrollo e innovación' y 'Adquisición de material informático'.

A estos 518.000 euros se suman 198.000 euros con los que Morant, desde el Ministerio de Ciencia, se propuso "rescatar" a la institución del recorte de PP y Vox. Esta subvención se aprobó en el Consejo de Ministros el 7 de octubre y se ha incorporado a las cuentas del organismo lingüístico en diciembre. Esta irá destinada a proyectos de inversión como el desarrollo morfológico de los lemas del Diccionari Normatiu Valencià y de las aplicaciones de los vocabularios valenciano-castellano y valenciano-inglés; la creación de una versión responsiva del Corpus Informatitzat del Valencià (CIVAL) e incorporación de nuevas funcionalidades para la explotación estadística de datos y la indexación y adición de funciones de exportación del programa informático Gramàtiques Normatives Valencianes.