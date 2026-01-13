Dudas ante las intenciones del PP y Vox con los refugios de la guerra en Alicante: “No se puede obviar que hubo bombardeos fascistas”

La intención de los grupos municipales del PP y de Vox en el Ayuntamiento de Alicante de intervenir en el guion de las visitas a los refugios de la Guerra Civil en la ciudad genera dudas entre expertos en memoria democrática. Dudas tanto historiográficas como legales.

El gobierno local, liderado por el alcalde Luis Barcala, tiene previsto revisar el contenido que los guías ofrecerán a los visitantes de los búnkeres, tal como exigieron desde Vox, pese a que en el procedimiento de adjudicación la propuesta de la empresa mejor valorada recibió 24 de 25 puntos posibles por parte de los técnicos. Esto, y las intenciones ideológicas de ambos partidos, que cuestionan el relato de la memoria democrática, genera inquietud entre expertos en la materia.

El PP y Vox no quieren resignificar nada, quieren eliminar el contexto de represión que hubo Roque Moreno — Catedrático de Historia de la UA

Desde el ámbito académico, Roque Moreno, catedrático de Historia en la Universidad de Alicante, se pregunta “qué pretenden cambiar” en las visitas a los refugios. “No se puede obviar que hubo bombardeos por parte de la aviación fascista italiana”, indica. “Los historiadores no borran el pasado, lo contextualizan, y las resignificaciones se hacen respecto a los valores democráticos actuales”, dice el académico, que concluye que “el PP y Vox no quieren resignificar nada, quieren eliminar el contexto de represión que hubo”.

Moreno recuerda que “los refugios se construyeron ante los ataques sistemáticos contra la población civil por parte de la aviación fascista, no se entiende como se puede eliminar el significado de ese espacio”.

Otro catedrático de Historia de la UA, José Miguel Santacreu, apunta que “los refugios se siguieron perfeccionando ya durante la dictadura de Franco ante el miedo a la Segunda Guerra Mundial”, hecho que podría animar al PP y a Vox a contextualizar este espacio relacionándolo con otras épocas.

Santacreu recuerda que “los refugios estuvieron abandonados durante años y se recuperaron con las leyes de memoria democrática”, pero indica que “los ayuntamientos no están obligados a habilitarlos, ya que eso depende del equipo de gobierno”, por lo que la “resignificación” podría acabar siendo sinónimo de vaciar de contenido historiográfico estos espacios.

Dudas legales

Más allá de la pretensión del PP y Vox para resignificar los refugios de la guerra, fuentes de la administración local creen que el Ayuntamiento de Alicante está “legalmente incapacitado” para “influir en el trabajo de una empresa que ha recibido una adjudicación más allá de lo que contempla el contrato”.

Según recoge la resolución de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante celebrada el 12 de noviembre del año pasado, la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad Valenciana acreditó “debidamente la capacidad y representación para contratar con este Ayuntamiento”, y por unanimidad se acordó proponer la aprobación de la adjudicación del contrato de esta empresa, que tiene que ser confirmada en Junta de Gobierno.

“Los responsables de estos contratos no son los políticos, son los funcionarios, que velan porque se cumplan las condiciones, y las empresas se eligen porque cumplen con lo establecido y cuentan con los profesionales requeridos: un ayuntamiento no tiene nada que decir, llegados a este punto”, argumentan fuentes conocedoras de la administración. Además, entienden que una intervención en el trabajo de la empresa adjudicataria podría “vulnerar la legalidad contractual”. Desde la empresa citada no han atendido la llamada de INFORMACIÓN.

Por último, fuentes del mismo ámbito dudan de “cómo procederá” el Ayuntamiento para “cambiar el guion” de la empresa elegida para gestionar las visitas a los refugios, que se hallan cerrados desde agosto a la espera de que se formalice la adjudicación. “Anular el contrato sería ilegal si no se demuestran irregularidades, quizá la única manera de evitar que se reabran los refugios es paralizar el proceso, que es lo que parece que está pasando ahora”, dice otra voz.