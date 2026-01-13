La edad media de escolarización en la Comunitat ya es de 1 año y 9 meses

La edad media de acceso a la educación en la C. Valenciana es de un año y nueve meses. Hace una década era casi de dos años y medio, según las últimas estadísticas del Ministerio de Educación. El dato es una buena noticia para la educación valenciana, ya que la entrada temprana a la escuela se asocia con un mejor rendimiento a largo plazo y con menos abandono escolar temprano.

La C. Valenciana se sitúa ya a la vanguardia en escolarización temprana, un fenómeno atribuíble a la expansión de la red de escuelas infantiles y a la universalización de la gratuidad en el primer ciclo de Infantil iniciada por el Botànic y terminada por PP y Vox.

En la Comunitat Valenciana, esta cifra cobra un significado especial debido a la implantación masiva de aulas de 2 años en centros públicos de Primaria y al sostenimiento del sistema de Bono Infantil. Las pirámides de escolarización de la región muestran que el porcentaje de niños de 2 años integrados en el sistema educativo roza ya el pleno, una tendencia que ha ido desplazando la edad de entrada desde los 3 años (inicio de la educación obligatoria "de facto") hacia los 1,8 años actuales.

Imagen de archivo de niños a la entrada de una escoleta en Valencia. / German Caballero

El informe destaca que este inicio temprano no es solo una medida de "guardería", sino que está plenamente integrado en el Régimen General no universitario, con currículos pedagógicos definidos que buscan reducir las desigualdades de origen.

Por autonomías

La C.Valenciana se sitúa en los vagones de cabeza de esta escolarización temprana en España, que lidera el País Vasco, con 1,2 años, y le siguen Galicia, Andalucía, Madrid, La Rioja y Castilla y León. Es, junto a estas dos últimas, uno de los territorios donde más se ha rebajado la edad de acceso a la escuela.

A la cola se sitúan autonomías como Ceuta (2,5 años), Canarias (2,3), Melilla, Asturias, Murcia, Baleares, Castilla -La Mancha, Aragón, Navarra, Cantabria o Cataluña. Estas cifras significan que, a la edad de dos años, un 75 % de los niños y niñas valencianos ya están escolarizados en el primer ciclo de Infantil.

Material escolar en una escuela infantil. / GVAEDUCACIÓ / Europa Press

Conciliación y blindaje de las ayudas

El acceso temprano está íntimamente ligado al esfuerzo inversor en becas. Los datos revelan que el primer ciclo de Educación Infantil (0-3) es uno de los niveles donde más ha crecido el número de beneficiarios de ayudas, superando los 1,8 millones de becarios a nivel nacional, con un peso determinante de las transferencias autonómicas en el caso valenciano.

En la Comunitat, las ayudas directas para el tramo 0-3 permiten que familias que antes no podían permitirse una escuela infantil privada ahora accedan a plazas gratuitas tanto en la red pública como en la concertada-privada. Este factor ha sido clave para que la edad de acceso baje, ya que la barrera económica ha dejado de ser el principal impedimento para la escolarización antes de los dos años.

Un sistema feminizado

Detrás de este acceso temprano hay una estructura docente sólida. El Ministerio subraya que el profesorado de Educación Infantil de primer ciclo es el más feminizado del sistema, alcanzando el 97,8% de mujeres.

Sin embargo, los retos persisten. A medida que la edad de entrada baja, la demanda de infraestructuras crece. Actualmente, los centros que imparten el primer ciclo de Infantil representan ya una parte sustancial de la red de centros no universitarios en la Comunitat, repartiéndose casi a partes iguales entre la titularidad pública y la privada, aunque con una dependencia creciente de los fondos públicos para garantizar la gratuidad.

Impacto en el futuro académico

La entrada a los 1,8 años se correlaciona con un mejor rendimiento a largo plazo. Los datos de mercado laboral presentes en el informe sugieren que una escolarización temprana contribuye a reducir las tasas de abandono escolar prematuro, que en la C. Valenciana ya están en niveles históricamente bajos, y mejora las tasas de actividad y empleo en las etapas adultas .En definitiva, la cifra de 1,8 años no es solo un número estadístico; es el reflejo de una sociedad valenciana que apuesta por la educación como el primer paso para la equidad social desde la cuna.

Las políticas educativas son de mirada larga, y aunque no se puede explicar tan solo por este factor, la realidad es que el abandono educativo temprano en la Comunitat está en mínimos históricos, con un 13 %. Se trata del porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (Formación Profesional de Grado Medio, Básica o Bachillerato).