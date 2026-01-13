Vaivén
González Pons llama imbécil a Pedro Sánchez y luego lo borra
Esteban González Pons ha publicado un tuit este martes en el que tachaba a Pedro Sánchez de "imbécil" pocos días antes de su reunión con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo para tratar el posible envío de tropas españolas a Ucrania.
“Dice Pedro que quiere explicar los cambios que se están produciendo en el mundo. ¿Se puede ser más imbécil? Si la vanidad tiñera Pedro sería el payaso de Micolor”, apunta el dirigente del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo. "El cambio es que España se ha convertido en irrelevante, ya ni el G-20, comparsa de Delcy y los negocios de ZP", concluye el tuit. Este mensaje iba acompañado de una captura de pantalla de un medio de comunicación con una frase destacada en la que se decía que Sánchez, en esa reunión, quería explicarle al líder popular "los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo".
El tuit, que fue lanzado este martes minutos después de las 10:30 horas, fue eliminado pasadas algo menos de dos horas.
